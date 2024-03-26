"Породження пекла": таку дичину Пєсков ще не молов

Дмитро Пєсков став посміховиськом у мережі, зробивши безглузду заяву

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не бачить нічого поганого у тому, щоб російські атлети поїхали на Олімпіаду в Парижі у нейтральному статусі. Представники РФ, які кваліфікувалися на Ігри, повинні підписати лише зобов’язання щодо виконання олімпійської хартії.

Відповідний коментар Пєскова наводить aif.ru. Пєсков назвав спортсменів, які б заради Олімпіади підписали документ про засудження так званої СВО, "породженням пекла".

– Нашим спортсменам запропонували виступати на Олімпіаді в Парижі, репрезентуючи лише самих себе, а не свою країну. Як думаєте, чи треба за таких умов погоджуватися туди їхати?

– Звичайно, ніхто тут не міг уявити, що російський спортсмен заради участі в Олімпіаді підпише якийсь папір про засудження СВО, щоб за ці срібняки продати свою Батьківщину. Будь-хто, хто так вчинив би, просто став би породженням пекла.

Але тепер такої обов’язкової умови, начебто, немає, і всі, хто пройшов кваліфікацію, може на Олімпіаду поїхати. Це вже питання особистого рішення спортсменів, федерацій, – сказав Пєсков.

У мережі наголосили, що сучасна Росія перетворилася на країну-утопію, де війну засуджувати не можна. Один із користувачів жорстко відповів Пєскову, назвавши того "породженням пекла", інший зазначив, що такої дичини від прессекретаря Кремля ще не чув.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проведе додаткову перевірку російських спортсменів, які кваліфікуються на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. До речі, у Росії деякі вважають виступ біг гімну та прапора приниженням, хоча Росія з 2018 року виступає так.