Не голови ФСБ та Служби зовнішньої розвідки: хто входить до найближчого кола Путіна та має "доступ до тіла"

Деякі високі чини несподывано зайняли останні місця в ієрархії наближеності до президента РФ

Журналіст Вадим Денисенко озвучив людей, які входять до близького кола президента РФ Володимира Путіна. Вони точно знають, що коїться в голові у російського диктатора і мають "доступ до тіла".

Про це він розповів на зустрічі 9 квітня, повідомляє засновник та голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Загалом у "синдикаті" 20 осіб. Варто звернути увагу, серед іншого, і на їхній вік — переважно наближені ровесники самого Путіна. Відносно молодих людей у його оточенні вкрай мало.

До п’ятірки найбільш наближених осіб входять:

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев (72 роки).

Гендиректор "Ростеху" Сергій Чемезов (71 рік).

Перший заступник керівника Адміністрації президента, який опікується внутрішньою політикою, Сергій Кирієнко (61 рік).

Керівник Адміністрації президента Антон Вайно (52 роки).

Помічник президента, котрий відповідає за зовнішню політику, Юрій Ушаков (76 років).

Також до десятки входять 41-річний Максим Орєшкін (помічник президента, відповідає за економічну політику), 72-річний Юрій та 77-річний Михайло Ковальчуки (так звані "друзі Путіна"), 68-річний голова Міноборони РФ Сергій Шойгу та 63-річний начальник Генштабу ЗС РФ, а в минулому ГРУ Ігор Костюков.

70-річний директор "Росгвардії" Віктор Золотов, 65-річний мер Москви Сергій Собянін, 70-річний голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін та 51-річний губернатор Тульської області Олексій Дюмін теж входять до "персонального синдикату Путіна". Проте зайняли 11-14 місця в списку.

Ще шість осіб є так званими кандидатами у "синдикат". До списку увійшли:

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін (58 років).

Директор ФСБ Олександр Бортніков (72 роки).

Директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін (69 років).

Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак (48 років).

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров (47 років).

Заступник міністра оборони та куратор так званого "Африканського корпусу" Юнус-Бек Євкуров (60 років).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що союзниця Путіна у Молдові зробила заяву про намір розділити країну. Глава Гагаузії заявила, що республіка може відокремитися від Молдови та оголосити незалежність.