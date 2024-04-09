Не голови ФСБ та Служби зовнішньої розвідки: хто входить до найближчого кола Путіна та має "доступ до тіла"
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Деякі високі чини несподывано зайняли останні місця в ієрархії наближеності до президента РФ
Журналіст Вадим Денисенко озвучив людей, які входять до близького кола президента РФ Володимира Путіна. Вони точно знають, що коїться в голові у російського диктатора і мають "доступ до тіла".
Про це він розповів на зустрічі 9 квітня, повідомляє засновник та голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Загалом у "синдикаті" 20 осіб. Варто звернути увагу, серед іншого, і на їхній вік — переважно наближені ровесники самого Путіна. Відносно молодих людей у його оточенні вкрай мало.
До п’ятірки найбільш наближених осіб входять:
- Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев (72 роки).
- Гендиректор "Ростеху" Сергій Чемезов (71 рік).
- Перший заступник керівника Адміністрації президента, який опікується внутрішньою політикою, Сергій Кирієнко (61 рік).
- Керівник Адміністрації президента Антон Вайно (52 роки).
- Помічник президента, котрий відповідає за зовнішню політику, Юрій Ушаков (76 років).
Також до десятки входять 41-річний Максим Орєшкін (помічник президента, відповідає за економічну політику), 72-річний Юрій та 77-річний Михайло Ковальчуки (так звані "друзі Путіна"), 68-річний голова Міноборони РФ Сергій Шойгу та 63-річний начальник Генштабу ЗС РФ, а в минулому ГРУ Ігор Костюков.
70-річний директор "Росгвардії" Віктор Золотов, 65-річний мер Москви Сергій Собянін, 70-річний голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін та 51-річний губернатор Тульської області Олексій Дюмін теж входять до "персонального синдикату Путіна". Проте зайняли 11-14 місця в списку.
Ще шість осіб є так званими кандидатами у "синдикат". До списку увійшли:
- Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін (58 років).
- Директор ФСБ Олександр Бортніков (72 роки).
- Директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін (69 років).
- Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак (48 років).
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров (47 років).
- Заступник міністра оборони та куратор так званого "Африканського корпусу" Юнус-Бек Євкуров (60 років).
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що союзниця Путіна у Молдові зробила заяву про намір розділити країну. Глава Гагаузії заявила, що республіка може відокремитися від Молдови та оголосити незалежність.