У Росії дрон влучив у потяг із пальним: один вагон вибухнув, на місці потужна пожежа

Загалом з рейок зійшли 9 вагонів

У Волгоградській області в Росії, де днями безпілотники атакували нафтопереробний завод сталась надзвичайна подія. На станції Котлубань зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який в цистернах перевозив паливо. Можливою причиною сходження вантажного поїзда з рейок стала атака БПЛА.

Про це повідомляють росЗМІ. За попередньою інформацією, поїзд зійшов з рейок "через втручання сторонніх осіб".

Аварія сталася близько першої години ночі. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби.

Волгоградська область на карті

Станція Котлубань і селище Самофалівка

"У селищі Самофалівка на станції Котлубань сталося займання однієї цистерни з дизпаливом і вагона з пиломатеріалами. Пожежні розрахунки першого пожежно-рятувального загону оперативно ліквідували спалах о 03:38",— йдеться у повідомленні МНС.

За даними Baza, внаслідок атаки дрона загорілися два вагони з паливом. Одна цистерна вибухнула. Після цього паливо розлилося і загорілася трава.

Загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда. Наразі пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки що не вдалося.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі 13 травня на РФ знову налетіли дрони. У Бєлгородській області прильоти "спіймала" нафтобаза "Осколнафтопостачання", яка розташована біля міста Старий Оскол. А в Липецькій області дрони уразили електропідстанцію "Єлецька", яка живить тягові підстанції РЖЗ, нафтоперекачуючу станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.