Приклад перевірить вашу уважність

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На перший погляд, цей математичний приклад здається зовсім простим і не потребує складних обчислень. Однак у ньому є невелика пастка, через яку навіть ті, хто добре пам’ятає шкільну програму, можуть отримати неправильну відповідь.

Спробуйте самостійно розв’язати приклад 30 − 12 ÷ 3 × 2 і перевірити, чи не припуститеся поширеної помилки. Головна складність полягає не в самих числах, а в правильній послідовності математичних дій.

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У чому математична пастка

Перш ніж рахувати, потрібно пригадати основне правило: множення та ділення виконують раніше за додавання й віднімання. Якщо в прикладі є ділення та множення одночасно, їх виконують послідовно зліва направо.

Саме на цьому моменті й можна помилитися. Не можна спочатку виконати віднімання або довільно вибрати, яку з дій множення та ділення зробити першою.

Як правильно розв’язати приклад

Маємо вираз:

30 − 12 ÷ 3 × 2

Спочатку виконуємо ділення:

12 ÷ 3 = 4.

Потім множення:

4 × 2 = 8.

І лише після цього віднімаємо:

30 − 8 = 22.

Отже, правильна відповідь — 22.

Чому легко отримати неправильний результат

Поширена помилка — почати обчислення з віднімання, побачивши його першим у прикладі. Якщо зробити це, можна отримати зовсім інший результат, хоча всі числа й математичні знаки залишаються незмінними.

Важливо пам’ятати: порядок запису дій не означає, що їх потрібно виконувати саме в такій послідовності. Спочатку діють правила пріоритету математичних операцій, а множення та ділення мають однаковий пріоритет і виконуються зліва направо.

Множення й ділення мають однаковий пріоритет і виконуються зліва направо Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" пропонував розв’язати просте рівняння 3X + 8 = 29, у якому прихована математична пастка, здатна заплутати навіть уважних читачів.