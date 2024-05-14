В России дрон попал в поезд с горючим: один вагон взорвался, на месте мощный пожар (видео)

В общей сложности с рельсов сошли 9 вагонов

В Волгоградской области в России, где на днях беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, произошло чрезвычайное событие. На станции Котлубань сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, который в цистернах перевозил топливо. Возможной причиной схождения грузового поезда с рельсов стала атака БПЛА.

Об этом сообщают РосСМИ. По предварительной информации, поезд сошел с рельсов "из-за вмешательства посторонних лиц".

Авария произошла около часа ночи. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Волгоградская область на карте

Станция Котлубань и поселок Самофаловка

"В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали вспышку в 03:38", — говорится в сообщении МЧС.

По данным Baza, в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. Одна цистерна взорвалась. После этого топливо разлилось и загорелась трава.

В общей сложности с рельсов сошли 9 вагонов поезда. Пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.

Очевидцы, проезжающие мимо станции, где произошло схождение вагонов, поделились кадрами. Там видно, что на месте возгорания огня нет, но еще не в полном объеме последствия внешнего вмешательства в работу железнодорожной дороги транспорта устранены.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью 13 мая на РФ снова налетели дроны. В Белгородской области прилеты "поймала" нефтебаза "Осколнефтеснабжение", расположенная возле города Старый Оскол. А в Липецкой области дроны поразили электроподстанцию "Елецка", питающую тяговые подстанции РЖЗ, нефтеперекачивающую станцию "Станова" и обеспечивающую транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.