Поки невідомо, до якого дня діятиме акція

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Знижки на солодощі дають змогу придбати улюблені цукерки за нижчою ціною та трохи заощадити. Особливо приємно, коли акційна пропозиція стосується популярних солодощів, які часто купують до чаю або на подарунок.

Цього разу увагу покупців привернула знижка на цукерки "Червоний мак" у магазині Roshen. Про акційну пропозицію в Threads написала користувачка ilonka_sobchuk.

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Наразі на цукерки "Червоний мак" діє знижка 28%. Завдяки акції вартість одного кілограма солодощів знизилася з 518,50 до 373,32 грн. Таким чином, покупці можуть заощадити 145,18 грн на кожному кілограмі.

За акційною ціною кілограм "Червоного маку" коштує 373,32 грн

Варто врахувати, що йдеться саме про ціну за кілограм. Водночас наявність акційного товару та термін дії знижки краще уточнювати безпосередньо в магазині.

Раніше "Телеграф" писав і про іншу вигідну пропозицію для покупців: у мережі "АТБ" суттєво знизили вартість популярної кави. Завдяки акції покупці могли залишити у своєму гаманці майже 300 гривень.