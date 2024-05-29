Переполох у Барнаулі: російським школярам видали українські грамоти (відео)

Грамоти були запропоновані та роздруковані батьком одного з учнів класу

Учні школи №49 у Барнаулі здобули цікаві нагороди — грамоти з українським гербом, чого так бояться у Росії. Що примітно, їх підписувала директор школи, проте не помітила каверзи.

Так, 24 травня учні третього класу були відзначені за хороше навчання та активну участь у житті класу. Їм видали грамоти, на яких зверху було зображено українську символіку у вигляді герба на тлі українського прапора. Про це пише росЗМІ, посилаючись на центр сталого розвитку (ЦСР) Алтайського краю.

Спеціаліст відділу виховної роботи та допосвіти комітету з освіти Барнаула зв’язалася з директором школи. Керівник освітньої установи своєю чергою поспішила виправдатися, що не звернула уваги на колірне оформлення грамот.

Класний керівник сказала, що грамоти були запропоновані та роздруковані батьком одного з учнів класу.

"Цього ж дня класний керівник направила особисті повідомлення кожному батькові з вибаченнями та проханням повернути ці грамоти до школи", — сказали в центрі сталого розвитку.

Частину грамот школярам уже замінили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні минулого року в російському Мурманську вчитель дав дітям завдання українською мовою. У результаті вчителю було винесено догану.