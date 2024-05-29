Переполох в Барнауле: российским школьникам выдали украинские грамоты (видео)

Грамоты были предложены и распечатаны родителем одного из учащихся класса

Ученики школы №49 в Барнауле получили интересные награды — грамоты с украинским гербом, чего так боятся в России. Что примечательно, их подписывала директор школы, однако не заметила подвоха.

Так, 24 мая ученики третьего класса были отмечены за хорошую учебу и активное участие в жизни класса. Им выдали грамоты, на которых сверху была изображена украинская символика в виде герба на фоне украинского флага. Об этом пишет росСМИ, ссылаясь на центр устойчивого развития (ЦУР) Алтайского края.

Специалист отдела воспитательной работы и допобразования комитета по образованию Барнаула связалась с директором школы. Руководитель образовательного учреждения в свою очередь поспешила оправдаться, ч то не обратила внимания на цветовое оформление грамот.

Классный руководитель сказала, что грамоты были предложены и распечатаны родителем одного из учащихся класса.

"В этот же день классный руководитель направила личные сообщения каждому родителю с извинениями и просьбой вернуть эти грамоты в школу",— сказали в центре устойчивого развития.

Часть грамот школьникам уже заменили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе прошлого года в российском Мурманске учитель дал детям задание на украинском языке. В итоге учителю был вынесен выговор.