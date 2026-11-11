Понад 1,5 млн в окупації: Європарламент готує резолюцію про визнання злочинів РФ проти українських дітей геноцидом

Свої думки та ставлення до ситуації висловили шість політичних груп Європейського парламенту

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У Європарламенті відбулися дебати про українських дітей, яких Росія примусово депортувала або які залишаються на окупованих територіях України. За їхніми результатами буде підготована резолюція з засудженням мілітаризації дітей та нав’язуванні їм російської людиноненависницької ідеології.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона взяла участь у дебатах на запрошення керівництва Європарламенту.

Визнання геноциду та доля дітей в окупації

Дебати організували за спільною ініціативою Олени Кондратюк та віцепрезидентки Європарламенту Еви Копач. За словами української віцеспікерки, у майбутній резолюції Європарламент має намір дати юридичну оцінку діям Росії щодо дітей і звернутися до держав Євросоюзу.

"Очікуємо на ухвалення відповідної резолюції. Попередньо текст резолюції буде дуже сильним! Європарламент має намір заявити, що дії РФ щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду, і закликає держави ЄС офіційно визнати їх такими", – наголосила Кондратюк.

Окрему увагу учасники приділили дітям, які живуть на тимчасово окупованих територіях України. За словами Кондратюк, їх щонайменше 1,6 млн. Вона зазначила, що вперше під час таких дебатів акцентовано порушили питання їхньої долі поряд із поверненням викрадених і вивезених до Росії дітей.

Це не перша резолюція Європарламенту щодо українських дітей. Кондратюк наголосила, що цього разу для України особливо важливий фокус на їхній мілітаризації та індоктринації. Представники всіх шести політичних груп, які подали проєкти документа, виступили під час обговорення.

Віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк. Фото rada.gov.ua

Депортація та знищення української ідентичності

Відкриваючи дебати, висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас наголосила на численних доказах організованої Росією кампанії з депортації, мілітаризації та знищення ідентичності українських дітей. Вона послалася на цьогорічний звіт ОБСЄ та заявила, що ці факти дають підстави говорити про вчинення Росією злочину проти людяності.4

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас. Фото rada.gov.ua

Від найбільшої політичної групи – Європейської народної партії – виступила віцепрезидентка Європарламенту Ева Копач. Вона закликала подивитися на війну очима дітей, яких Росія розлучає з родинами, примусово всиновлює, позбавляє ідентичності та яким забороняє говорити українською.

Віцепрезидентка Європарламенту Ева Копач. Фото rada.gov.ua

Санкції проти причетних до злочинів

Кондратюк також окреслила питання, які порушуватиме на зустрічах у Європарламенті протягом пленарного тижня.

"Я також говоритиму про наступні важливі кроки: необхідність посилення санкцій проти всіх причетних до злочинів проти дітей та уніфікацію санкційних списків. Це про справедливість і про відповідальність. За кожним злочином РФ проти українських дітей стоять конкретні організації та люди, які не повинні почуватися безкарними", – заявила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

За її оцінкою, обговорення привернуло увагу ідеологічно різних політичних груп до злочинів проти дітей. Неприйняття таких дій Росії об’єднує навіть сили, які не завжди прихильні до України, і допомагає домагатися санкцій проти причетних.