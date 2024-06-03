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21 парламентарій Сейму Латвії категорично проти висування "гаманця Путіна" на Нобелівську премію Миру

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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21 парламентарій Сейму Латвії категорично проти висування "гаманця Путіна" на Нобелівську премію Миру Новина оновлена 03 червня 2024, 22:38

Вони вимагають відкликати кандидатуру

21 депутат Сейму Латвії приєднався до міжнародної хвилі обурення на адресу Нобелівського комітету, який номінував Рубена Варданяна – "людину Путіна та посібника російсько-фашистських загарбників" на премію Миру. Парламентарі підписали колективного листа із закликом відкликати Варданяна з-поміж номінантів на найпрестижнішу премію планети і не сприяти відбілюванню репутації міжнародного злочинця.

З аналогічним закликом за останні два місяці виступили 18 депутатів Верховної Ради України, 71 депутат Сейму Литовської Республіки та 12 парламентаріїв Палати депутатів Румунії, а також депутат Європарламенту від Румунії Крістіан Терхес.

118 депутатів із 4 країн, які висловили таку одностайність – рідкісний випадок. І для цього прецеденту є вагомі причини. Варданян – фігура одіозна і викликає різко негативну реакцію практично скрізь, крім Росії, Ірану та… Нобелівського комітету.

Російсько-вірменського діяча Варданяна вносили до проєктів списків санкцій або безпосередньо до списків санкцій депутати Європарламенту, Конгрес США, Україна на чолі із Зеленським… У 2023 Служба безпеки України внесла його до бази "Миротворець", як "пособника російсько-фашистських загарбників і… негайної передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО".

Варданян також відомий, як людина, яка переводила гроші близькому оточенню Путіна. У 2006-2013 за даними розслідування OCCRP за рахунками офшорних мереж Варданяна пройшло понад $4,6 млрд.

Великі міжнародні ЗМІ, такі як Politico, Townhall, The Washington Times, The Hill, Al-Jazeera називають Варданяна "людиною Кремля", "близькою до Путіна", "яка представляє інтереси Кремля"…

Варданян також відомий зв'язками з злочинним іранським режимом. Колективний лист депутатів Сейму Латвії говорить: "Його зв'язки з Іраном можна простежити через російський Фонд Горчакова, який організовує заходи в різних країнах, включаючи Вірменію, за участю схвалених урядом ораторів з Тегерану".

Особливий подив парламентаріїв викликає той факт, що номінація проросійського ставленика Варданяна відбулася на тлі активізації підтримки України, яка протистоїть черговому наступу Росії у Харкові.

"На тлі того, що за 2 роки війни Латвія надала Україні допомогу на суму понад 600 мільйонів євро, що еквівалентно 1% ВВП Латвії, а також на тлі укладання двостороннього повідомлення про безпеку, підписаного у квітні 2024 р., за яким Латвія зобов'язується надавати Україні військову допомогу у розмірі 0,25% ВВП щорічно протягом десяти років – Нобелівський комітет номінував на здобуття Нобелівської премії Світу Рубена Варданяна, який доведено є одним із "гаманців Путіна", а також пов'язаний з Іраном, який постачає дрони до РФ для знищення інфраструктури України та її мирних громадян".

Політика Нобелівського комітету 2024-го виглядає двічі непослідовною, адже у 2022-му послів Росії та Білорусі не запросили на вручення Нобелівської премії у Стокгольмі. А у 2023 запрошення для послів РФ, Білорусі та Ірану спочатку відправили, а потім відкликали після суспільної критики Нобелівського комітету.

Незважаючи на широке висвітлення проблеми висування Варданяна у європейській пресі та масові листи парламентаріїв чотирьох країн на адресу Нобелівського комітету, там все ще не відреагували на заклики відхилити кандидатуру одіозного діяча та не дали жодних публічних коментарів.

Теги:
#Сейм #Латвія #Нобелівська премія #Рубен Варданян