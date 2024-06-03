21 парламентарій Сейму Латвії категорично проти висування "гаманця Путіна" на Нобелівську премію Миру

Вони вимагають відкликати кандидатуру

21 депутат Сейму Латвії приєднався до міжнародної хвилі обурення на адресу Нобелівського комітету, який номінував Рубена Варданяна – "людину Путіна та посібника російсько-фашистських загарбників" на премію Миру. Парламентарі підписали колективного листа із закликом відкликати Варданяна з-поміж номінантів на найпрестижнішу премію планети і не сприяти відбілюванню репутації міжнародного злочинця.

З аналогічним закликом за останні два місяці виступили 18 депутатів Верховної Ради України, 71 депутат Сейму Литовської Республіки та 12 парламентаріїв Палати депутатів Румунії, а також депутат Європарламенту від Румунії Крістіан Терхес.

118 депутатів із 4 країн, які висловили таку одностайність – рідкісний випадок. І для цього прецеденту є вагомі причини. Варданян – фігура одіозна і викликає різко негативну реакцію практично скрізь, крім Росії, Ірану та… Нобелівського комітету.

Російсько-вірменського діяча Варданяна вносили до проєктів списків санкцій або безпосередньо до списків санкцій депутати Європарламенту, Конгрес США, Україна на чолі із Зеленським… У 2023 Служба безпеки України внесла його до бази "Миротворець", як "пособника російсько-фашистських загарбників і… негайної передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО".

Варданян також відомий, як людина, яка переводила гроші близькому оточенню Путіна. У 2006-2013 за даними розслідування OCCRP за рахунками офшорних мереж Варданяна пройшло понад $4,6 млрд.

Великі міжнародні ЗМІ, такі як Politico, Townhall, The Washington Times, The Hill, Al-Jazeera називають Варданяна "людиною Кремля", "близькою до Путіна", "яка представляє інтереси Кремля"…

Варданян також відомий зв'язками з злочинним іранським режимом. Колективний лист депутатів Сейму Латвії говорить: "Його зв'язки з Іраном можна простежити через російський Фонд Горчакова, який організовує заходи в різних країнах, включаючи Вірменію, за участю схвалених урядом ораторів з Тегерану".

Особливий подив парламентаріїв викликає той факт, що номінація проросійського ставленика Варданяна відбулася на тлі активізації підтримки України, яка протистоїть черговому наступу Росії у Харкові.

"На тлі того, що за 2 роки війни Латвія надала Україні допомогу на суму понад 600 мільйонів євро, що еквівалентно 1% ВВП Латвії, а також на тлі укладання двостороннього повідомлення про безпеку, підписаного у квітні 2024 р., за яким Латвія зобов'язується надавати Україні військову допомогу у розмірі 0,25% ВВП щорічно протягом десяти років – Нобелівський комітет номінував на здобуття Нобелівської премії Світу Рубена Варданяна, який доведено є одним із "гаманців Путіна", а також пов'язаний з Іраном, який постачає дрони до РФ для знищення інфраструктури України та її мирних громадян".

Політика Нобелівського комітету 2024-го виглядає двічі непослідовною, адже у 2022-му послів Росії та Білорусі не запросили на вручення Нобелівської премії у Стокгольмі. А у 2023 запрошення для послів РФ, Білорусі та Ірану спочатку відправили, а потім відкликали після суспільної критики Нобелівського комітету.

Незважаючи на широке висвітлення проблеми висування Варданяна у європейській пресі та масові листи парламентаріїв чотирьох країн на адресу Нобелівського комітету, там все ще не відреагували на заклики відхилити кандидатуру одіозного діяча та не дали жодних публічних коментарів.