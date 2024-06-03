"Чому Путін маршала не дав?" На новому міністрі оборони РФ, який не служив, помітили генеральські погони (фото)

Рішення кремлівського диктатора здалось дивним навіть для росіян

Російський "президент" Володимир Путін надав новому голові Міністерства оборони РФ Андрію Білоусову звання генерала армії. З цього приводу новопризначений міністр вперше одягнув військову форму, на якій і були помічені погони, характерні для цього звання.

Попередньо у формі генерала армії Білоусов показався на засіданні Ради безпеки РФ, яке пройшло 3 червня у форматі відеоконференції. Про це повідомляють російські інтернет-видання, проте опубліковане фото має дуже погану якість.

По цьому фото російські видання зробили висновок, що Білоусову дали звання генерала армії

Звання генерала армії є другим найвищим званням в Збройних силах Російської Федерації, після звання маршала РФ. Проте відомо, що Білоусов зовсім не має військового досвіду. Він не прослужив навіть дня в армії.

Для довідки: на погонах генерала армії РФ з 2013 року мають бути такі знаки відмінності як одна велика зірка діаметром 40 мм (з кантом чи без) та емблема діаметром 35 мм з зіркою (у канті чи без нього) та в обрамленні вінка. До 2013-го російські генерали армії носили погони з чотирма зірками.

Росіяни у соцмережах обурились. Вони зазначили, що він не є військовим, а так швидко отримав звання генерала армії.

Деякі коментатори вказали, що Білоусов з’явився у формі цивільного службовця Міноборони. Тобто, йому вручили чин, який відповідає званню генерала армії. Це нововведення з’явилось у Росії ще за часів Шойгу.

У ТАРС пізніше пояснили, що Білоусов зберігає цивільний чин — державного радника 1-го класу. Він відповідає військовому званню генерал армії, але є виключно цивільним чином. Ці погони відрізняються наявністю срібної зірки (у військових вона золотого кольору) та емблемою відомства у вінку (у військових там зірка).

Зазначимо, що попередник Білоусова, Сергій Шойгу, був генералом армії. На посаді міністра оборони він провів 12 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін назначив Білоусова на посаду міністра оборони, бо покладає на нього великі надії. Новий міністр довго працював в економічній сфері. Це призначення може свідчити, що Кремль хоче суттєво перебудувати економіку РФ і зробити Росію державою, яка заробляє на війні.