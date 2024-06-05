Де мешкають онуки Путіна і як вони виглядають зараз: що вдалося дізнатися (фото)

За деякими даними, у Путіна двоє чи троє онуків

Російський президент Володимир Путін ретельно приховує свою родину. У відкритому доступі є інформація лише про двох його дочок — Марію Воронцову (1985) та Катерину Тихонову (1986). А також багато чуток про неофіційних дітей. Даних про його онуків чи навіть правнуків немає.

"Телеграф" спробував розібратися в тому, скільки онуків у російського диктатора, як вони виглядають і де мешкають.

За даними видання Daily Mail, у старшої дочки Марії у Москві 15 серпня 2012 року народився син. Імовірний батько — голландський бізнесмен Йорріт Фаассен (син полковника голландської армії). Звати хлопчика Роман Фаассен та факт його народження у червні 2017 року підтвердив і сам Путін в інтерв’ю Оліверу Стоуну. Він сказав, що у нього "народився другий онук". Хлопчик був помічений на чемпіонаті з картингу у вересні 2022 року, але його обличчя сфотографувати так і не вдалося. На формі у нього помітили прапор Росії та Голландії.

Роман Фаассен

Роман Фаассен знімає шолом

За деякими даними, син Марії навчається у німецькій школі у Москві, де свого часу навчалися обидві доньки Путіна. Німецька школа при посольстві Німеччини в Москві Deutsche Schule Moskau одна з останніх німецьких організацій Росії. 2023 року онук президента РФ перейшов у п’ятий клас. У школі навчаються переважно діти німецькомовних дипломатів із посольств Німеччини, Австрії та Швейцарії (але за гроші туди можуть потрапити й інші діти). До речі, фото на картингу – єдиний знімок онука російського диктатора. На фото чи відео зі школи Роман Фаассен помічений жодного разу не був.

Також у мережі є відеозапис, на якому зображена нібито дочка Марії та Йорріта, яка народилася теж у 2012 році. Саме відео було знято, як стверджують у мережі, у резиденції Путіна Ново-Огарьово у 2013 році. Відео Центр управління розслідуваннями знайшов на сторінці Марії Воронцової (Фаассен) у ВКонтакті, яку видалили у лютому 2016 року після виходу розслідування про неї у The New Times.

Також у мережі є фото з весілля друзів Марії Воронцової, на якому вона разом зі своїм другим чоловіком Євгеном Нагорним та маленькою дитиною відпочиває в Італії.

Скрін

На фото Марія Воронцова з другим чоловіком Євгеном Нагорним 2019 рік

За даними розслідування "Важливих історій" та Der Spiegel, у 2017 році молодша дочка Путіна Катерина Тихонова народила дочку від артиста балету Ігоря Зеленського, який з вересня 2016 по квітень 2022 року працював у Мюнхені. Фото дитини немає. Деякий час донька та онука Путіна жили на два міста — російську Москву та німецький Мюнхен. У Німеччині жив та працював батько дівчинки колишній художній керівник Баварського державного балету Ігор Зеленський. Але на початку повномасштабної війни його було нібито звільнено з театру, оскільки відмовився публічно засудити напад на Україну.

Ігор Зеленський та Катерина Тихонова

Сам президент РФ неохоче говорить про своїх родичів, у Кремлі відмовляються вважати інформацію про сім’ю президента суспільно важливою.

"У мене є онуки, я щасливий, вони дуже хороші, солодкі такі. Я отримую велике задоволення від спілкування з ними… Маленькі, солодкі діти. Я думаю, це природне почуття для кожної людини. У моєму житті це є. Я дуже радий цьому. … Я хочу, щоб вони виросли нормальними людьми", — сказав він у 2017 році і додав, що називають онуки його "дідусь Вова".

Путін стверджує, що приховує свою сім’ю в рамках їхньої ж безпеки та не хоче уподібнюватися до Заходу, де політики та чиновники виставляють напоказ свої сім’ї.

"Я знаю, що, ну, така західна політична культура пов’язана з представництвом членів сім’ї. Але мені здається, що ми не в такому стані знаходимося, щоб займатися цим театром. У нас має бути все по-дорослому. Серйозно. По-перше, а по-друге, є питання, пов’язані з безпекою. Про це не можна забувати. Я пам'ятаю про це", — пояснив російський президент.

Також "Телеграф" розповідав про те, що обидві доньки Володимира Путіна з’являться на людях. Стало відомо, де і коли відбудеться ця історична подія.