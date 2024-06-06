На Москву обрушился сильнейший ливень, улицы превратились в реки, а молнии вызвали пожары (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
О пострадавших не сообщается
В четверг, 6 июня, в Москве снова прошел сильный ливень. В результате этого на юго-западе города были затоплены некоторые улицы.
В российские Telegram-каналы опубликовали множество видео, на которых запечатлены последствия непогоды. На них можно увидеть как люди идут вброд по затопленным улицам. Высота воды местами доходит до колена.
А легковіе автомобили, которые оказались в зоне подтопления, оказались в воде выше колес. Хотя на некоторых участках им все же удавалось передвигаться.
Территория возле станции метро "Озерная" из-за дождя действительно превратилась в водоем. Также вода затопила и подземные переходы станции.
Кроме того, на территории ВДНХ на проспекте Мира молния ударила в центр развития ребёнка "Детское посольство". По данным местных пабликов, в результате этого загорелась кровля и мансарда.
Также сообщается, что в московском районе Свиблово на улице Снежной молния расплавила детский велосипед. Ребенок не пострадал.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 31 мая на Россию обрушились штормы и ливни с градами. Десятки человек получили травмы и были госпитализированы, а также один погиб.