"Майбутнє РФ вирішується без її участі": експерт підбив підсумки Саміту миру і розповів, як відповість Путін

Путін своїми заявами напередодні старту саміту лише підтвердив усвідомлення патовості ситуації на полі бою.

Саміт миру у Швейцарії завершився позитивними результатами для України. Росія тепер цьому протидіятиме.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив той факт, що підписантами підсумкового комюніке Саміту стала більшість учасників. На його думку, навіть серед тих, хто не підписав комюніке, є ті, хто не стільки не підтримує Україну, але які не хочуть настільки відкрито псувати відносини з Росією.

"І з цими країнами продовжиться робота", — пише він.

Він також наголосив на важливості самого заходу, адже це перший саміт такого рівня, перша зустріч у рамках настільки відкритого об’єднання країн світу заради миру в Україні, за умовами України.

"А не РФ, заяви президента якої було висміяно і проігноровано. Фактично, Путін своїми істеричними заявами напередодні старту саміту миру у Швейцарії лише підтвердив усвідомлення патовості ситуації на полі бою і негативну перспективу подальшого продовження війни для самої ж Росії. І його істерика нікого не вразила, а на тлі консолідації навколо України, спроби просунути свої умови та своє бачення "світу" виглядали смішно", — каже Коваленко.

Тепер же, вважає Коваленко, Росія намагатиметься нав’язувати свою позицію та умови.

Тепер же, вважає Коваленко, Росія намагатиметься нав'язувати свою позицію, умови та намагатиметься відповідати симетрично, створюючи видимість міжнародної підтримки.

"Намагатиметься нав'язувати свою позицію та умови, організовувати свої "саміти світу", залучаючи союзників, типу Китаю, Бразилії, можливо Ірану та Північної Кореї. Жарт, звичайно, але близький до реальності як ніколи.

"Однак була Тегеранська конференція… Ялтинська конференція… Потсдамська конференція… І в жодній з них не брала участь країна-агресор. Так і зараз майбутнє Росії вирішується без участі росії", — резюмує він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав вісім головних заяв Зеленського на саміті світу.