Кім Чен Пу: порівняйте зустрічі диктаторів Росії та КНДР зараз і 24 роки тому (фото)

Путін востаннє був у КНДР у 2000 році

Російський "президент" Володимир Путін прибув до столиці Північної Кореї Пхеньян із дводенним візитом, під час якого зустрівся з "лідером" країни Кім Чен И ном. Що цікаво, востаннє Путін був у КНДР ще 2000 року.

"Телеграф" вирішив показати читачам, якою була зустріч диктаторів 24 роки тому і зараз. Тоді на місці "голови" був батько нинішнього "лідера" Північної Кореї — Кім Чен Ір. Тоді вони ухвалили спільну декларацію про співпрацю двох країн.

На фотографії, зробленій у 2000 році, Путіну 48 років. Його колезі – 58 років на цьому фото.

Володимир Путін та Кем Чен Ір. Фото 2000 року

Володимир Путін та Кем Чен Ір. Фото 2000 року

У ході зустрічі Путіна та Іра по лінії військового співробітництва було досягнуто домовленості, що "у разі вторгнення або небезпечної ситуації дві країни негайно вступлять у контакт".

Володимир Путін та Кем Чен Ір. Фото 2000 року

Володимир Путін та Кем Чен Ір. Фото 2000 року

Володимир Путін та Кем Чен Ір. Фото 2000 року

Візит Путіна до Північної Кореї триватиме два дні – 18 та 19 червня. Як заявляв сам глава Кремля, вже "підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії та КНДР на довгі роки вперед".

За традицією диктатори зробили спільну фотографію під час зустрічі. На цьому знімку Путіну 71 рік. Його корейському колезі – 40.

Володимир Путін та Кім Чен Ин у Північній Кореї. Фото — червень 2024

Володимир Путін та Кім Чен Ин у Північній Кореї. Фото — червень 2024

Зазначимо, що також Кім Чен Ин двічі приїжджав до Росії, востаннє — восени 2023 року. Тоді він разом із Володимиром Путіним побував на космодромі "Східний". Водночас "президент" Путін ухвалив запрошення голови Кіма відвідати Північну Корею.

Фото від 13 вересня 2023 року

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі знайшли доказ того, що зростання Володимира Путіна набагато нижче за офіційно заявлене. Такий висновок вдалося зробити на новій фотографії диктатора з Кім Чен Ыном.