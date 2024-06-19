Кім Чен Пу: порівняйте зустрічі диктаторів Росії та КНДР зараз і 24 роки тому (фото)
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Путін востаннє був у КНДР у 2000 році
Російський "президент" Володимир Путін прибув до столиці Північної Кореї Пхеньян із дводенним візитом, під час якого зустрівся з "лідером" країни Кім Чен И ном. Що цікаво, востаннє Путін був у КНДР ще 2000 року.
"Телеграф" вирішив показати читачам, якою була зустріч диктаторів 24 роки тому і зараз. Тоді на місці "голови" був батько нинішнього "лідера" Північної Кореї — Кім Чен Ір. Тоді вони ухвалили спільну декларацію про співпрацю двох країн.
На фотографії, зробленій у 2000 році, Путіну 48 років. Його колезі – 58 років на цьому фото.
У ході зустрічі Путіна та Іра по лінії військового співробітництва було досягнуто домовленості, що "у разі вторгнення або небезпечної ситуації дві країни негайно вступлять у контакт".
Візит Путіна до Північної Кореї триватиме два дні – 18 та 19 червня. Як заявляв сам глава Кремля, вже "підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії та КНДР на довгі роки вперед".
За традицією диктатори зробили спільну фотографію під час зустрічі. На цьому знімку Путіну 71 рік. Його корейському колезі – 40.
Зазначимо, що також Кім Чен Ин двічі приїжджав до Росії, востаннє — восени 2023 року. Тоді він разом із Володимиром Путіним побував на космодромі "Східний". Водночас "президент" Путін ухвалив запрошення голови Кіма відвідати Північну Корею.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі знайшли доказ того, що зростання Володимира Путіна набагато нижче за офіційно заявлене. Такий висновок вдалося зробити на новій фотографії диктатора з Кім Чен Ыном.