Ким Чен Пу: сравните встречи диктаторов России и КНДР сейчас и 24 года назад (фото)

Путин в последний раз был в КНДР в 2000 году

Российский "президент" Владимир Путин прибыл в столицу Северной Кореи Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого встретился с "лидером" страны Ким Чен Ыном. Что интересно, в последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году.

"Телеграф" решил показать читателям, как выглядела встреча диктаторов 24 года назад и сейчас. В то время на месте "главы" был отец нынешнего "лидера" Северной Кореи — Ким Чен Ир. Тогда они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.

На фотографии, сделанной в 2000-ом году, Путину 48 лет. Его коллеге — 58 лет на этом фото.

Владимир Путин и Кем Чен Ир. Фото 2000 года

Владимир Путин и Кем Чен Ир. Фото 2000 года

В ходе встречи Путина и Ира по линии военного сотрудничества была достигнута договоренность, что "в случае вторжения или опасной ситуации две страны немедленно вступят в контакт".

Владимир Путин и Кем Чен Ир. Фото 2000 года

Владимир Путин и Кем Чен Ир. Фото 2000 года

Владимир Путин и Кем Чен Ир. Фото 2000 года

Визит Путина в Северную Корею продлится два дня — 18 и 19 июня. Как заявлял сам глава Кремля, уже "подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед".

Диктаторы по традиции сделали совместную фотографию во время встречи. На этом снимке Путину 71 год. Его корейскому коллеге — 40.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в Северной Корее. Фото - июнь 2024

Владимир Путин и Ким Чен Ын в Северной Корее. Фото - июнь 2024

Отметим, что также Ким Чен Ын дважды приезжал в Россию, последний раз — осенью 2023 года. Тогда он вместе с Владимиром Путиным побывал на космодроме "Восточный". В то же время "президент" Путин принял приглашение председателя Кима посетить Северную Корею.

Фото от 13 сентября 2023 года

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети нашли доказательство тому, что рост Владимира Путина гораздо ниже официально заявленного. Такой вывод удалось сделать по новой фотографии диктатора с Ким Чен Ыном.