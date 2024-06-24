Рус

Просять звільнити від кремлівської хунти? Під Бєлгородом помітили прапор України (відео)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цікаві кадри від аеророзвідки Новина оновлена 24 червня 2024, 16:29
Цікаві кадри від аеророзвідки. Фото Freepik

Росіяни почали втомлюватись від війни

У Бєлгородській області місцеві жителі вивісили на даху свого будинку великий прапор України. Його помітили у селі Безімено.

Український прапор помітила аеророзвідка, він там висить вже декілька днів. Відео опублікував блогер Сергій Стерненко.

"На території Бєлгородської області, більш відомої як БНР, місцеві самостійно почепили на свій будинок… прапор України. Ймовірно, таким чином вони сигналізують, що втомились від війни та просять про звільнення від кремлівської хунти. Імпровізований прапор висить отак у с. Безімено вже декілька днів", ― написав Стерненко.

Користувачі соцмереж вже відреагували. Вони пишуть, що це "лагідна українізація в дії" та жартують про референдум.

У Бєлгородській області вивісили прапор України

Деякі коментатори зазначили, що росіяни хитрі та могли спеціально вивісити український прапор на будинок. Самі ж там могли зробити командний пункт.

Реакція соцмереж на те, що під Бєлгородом вивісили український прапор

Для довідки: Безімено ― це село у Грайворонському районі Бєлгородської області, яке знаходиться неподалік від російсько-українського кордону. За даними Вікіпедії, населення складає 841 особу.

Безімено на карті
Це село знаходиться неподалік від кордону

Раніше "Телеграф" повідомляв, де знаходяться дагестанські міста Махачкала і Дербент. Саме у них 23 червня відбулись збройні напади на синагогу та православні храми.

Теги:
#Росія #Відео #Прапор #Бєлгородська область