Просять звільнити від кремлівської хунти? Під Бєлгородом помітили прапор України (відео)

Росіяни почали втомлюватись від війни

У Бєлгородській області місцеві жителі вивісили на даху свого будинку великий прапор України. Його помітили у селі Безімено.

Український прапор помітила аеророзвідка, він там висить вже декілька днів. Відео опублікував блогер Сергій Стерненко.

"На території Бєлгородської області, більш відомої як БНР, місцеві самостійно почепили на свій будинок… прапор України. Ймовірно, таким чином вони сигналізують, що втомились від війни та просять про звільнення від кремлівської хунти. Імпровізований прапор висить отак у с. Безімено вже декілька днів", ― написав Стерненко.

Користувачі соцмереж вже відреагували. Вони пишуть, що це "лагідна українізація в дії" та жартують про референдум.

Деякі коментатори зазначили, що росіяни хитрі та могли спеціально вивісити український прапор на будинок. Самі ж там могли зробити командний пункт.

Для довідки: Безімено ― це село у Грайворонському районі Бєлгородської області, яке знаходиться неподалік від російсько-українського кордону. За даними Вікіпедії, населення складає 841 особу.

Це село знаходиться неподалік від кордону

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