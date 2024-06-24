"Знову засів у бункері": росіян обурила відсутність реакції Путіна на події у Севастополі та Дагестані

Російський диктатор не став робити жодних заяв

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на роботу російської ППО у Севастополі, що призвела до понад сотні постраждалих та трьох загиблих, повною мовчанкою. Так само російський лідер ніяк не відреагував на події в Дагестані.

Речник так званого президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін не стане робити жодних окремих заяв чи звернень до громадян з приводу обох інцидентів. Користувачі мережі не змогли не відреагувати на таку заяву. "Телеграф" зібрав для вас найсоковитіші коментарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Дребенті (Дагестан) стався напад на церкву та синагогу. Пізніше стався ще один напад, вже у столиці республіки Махачкала. Напади розпочалися з двох православних храмів, синагоги та посту ДПС. Релігійні споруди згодом згоріли. Внаслідок стрілянини є загиблі та постраждалі.