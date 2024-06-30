Рубчинського та Веста пов'язує давня дружба

Американський репер, музичний продюсер та дизайнер Каньє Вест, який раніше оскандалився призначенням на посаду головного дизайнера свого бренду Yeezy прихильника "радянської естетики" Гошу Рубчинського, приїхав до нього на день народження у Москву. У російській столиці виконавця помітили у неділю, 30 червня.

Про це пише видання Baza. Повідомляється, що репер зупинився в одному з готелів у центрі Москви, за попередніми даними це готель "Националь".

"За даними ЗМІ, Каньє Вест приїхав на день народження російського модельєра Гоші Рубчинського – вчора йому виповнилося 40 років", — пише видання.

Зазначається, що Рубчинського та Веста пов'язує давня дружба, ймовірно через схожі уподобання. Нагадаємо, Вест неодноразово заявляв про свою любов до Путіна та всіляко підтримував дії російського диктатора, зокрема, коли той розв’язав повномасштабну війну на території України.

Крім того, Вест неодноразово заявляв і про неабияку прихильність до Гітлера та нацистський режим загалом. Останні зізнання призвели до того, що Ілон Маск заблокував Веста у своїй мережі X (Twitter), а низка компаній розірвала з одіозним репером контракти, через що Вест втратив понад $1,5 млрд та вибув з рядів мільярдерів.

У послужному списку Веста чимало різних скандалів: секс у громадському місці, "вигул" напівоголеної дружини (мова про Б’янку Сенсорі) в Італії, епатажні вечірки та бійки, плани відкрити власну порностудію й інші.

Не дивно, що серед його друзів Гоша Рубчинський — дизайнер, який відкрито обожнює та вихваляє все радянське й російське, у дизайнах часто використовує триколор, а, крім того, ще й звинувачувався у педофілії. Зокрема, Рубчинський листувався з 16-річним хлопцем та просив надіслати йому фото інтимного характеру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що знімок чоловіка Ріанни ASAP Rocky викликав обурення в мережі. Американський реп-виконавець виклав в Instagram знімок підвіски у вигляді літери Z.