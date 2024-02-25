Майк Тайсон зашкварився, нагородивши росіянина із триколором (відео)

Російський прапор не збентежив легенду боксу

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилося велике шоу змішаних єдиноборств PFL vs Bellator, у рамках якого колишній чемпіон Bellator у напівважкій вазі (до 93 кг), росіянин Вадим Нємков (16-2) зустрівся з бразильцем Бруно Каппелоццей (14-6). До речі, нещодавно Україна втратила свого єдиного чемпіона Bellator.

Поєдинок завершився перемогою Нємкова задушливим прийомом у другому раунді. Після бою титул чемпіона росіянину вручав легендарний американський боксер Майк Тайсон, передає пресслужба PFL в Instagram.

Тайсон не погребував стояти поруч із російським бійцем із російським прапором на плечах. Щобільше, він привітав Нємкова та підняв його руку вгору.

Зазначимо, доки Bellator не був поглинений PFL, Нємкову не просто заборонено було виходити з російським прапором — його навіть не оголошували бійцем із РФ. Зараз PFL викупив промоушен Bellator і бан РФ було автоматично знято.

Раніше "Телеграф" повідомляв про перемогу українця Дмитра Гриценка (9-0) на шоу Bellator 300 у Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США).

Нагадаємо, прикрасою турніру Bellator 272 став нокаут у головному бою Серхіо Петтіс — Кіоджі Хорігучі.