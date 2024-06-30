Рубчинского и Веста связывает давняя дружба

Американский рэпер, музыкальный продюсер и дизайнер Канье Вест, ранее оскандалившийся назначением на должность главного дизайнера своего бренда Yeezy поклонника "советской эстетики" Гошу Рубчинского, приехал к нему на день рождения в Москву. В российской столице исполнитель был замечен в воскресенье, 30 июня.

Об этом пишет издание Baza. Сообщается, что рэпер остановился в одной из гостиниц в центре Москвы, по предварительным данным это гостиница "Националь".

"По данным СМИ, Канье Вест приехал на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского — вчера ему исполнилось 40 лет", — пишет издание.

Отмечается, что Рубчинского и Веста связывает давняя дружба, вероятно из-за схожих предпочтений. Напомним, Вест неоднократно заявлял о своей любви к Путину и всячески поддерживал действия российского диктатора, в частности, когда тот развязал полномасштабную войну на территории Украины.

Кроме того, Вест неоднократно заявлял и о немалой приверженности к Гитлеру и нацистскому режиму в целом. Последние признания привели к тому, что Илон Маск заблокировал Веста в своей сети X (Twitter), а ряд компаний расторг с одиозным рэпером контракты, из-за чего Вест потерял более $1,5 млрд и выбыл из рядов миллиардеров.

В послужном списке Веста много разных скандалов: секс в общественном месте, "выгул" полуобнаженной жены (речь о Бьянке Сенсори) в Италии, эпатажные вечеринки и драки, планы открыть собственную порностудию и другие.

Неудивительно, что среди его друзей Гоша Рубчинский — дизайнер, открыто обожающий и восхваляющий все советское и русское, в дизайнах часто использует триколор, а кроме того, обвинялся в педофилии. В частности, Рубчинский переписывался с 16-летним парнем и просил послать ему фото интимного характера.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что снимок мужчины Рианны ASAP Rocky вызвал возмущение в сети. Американский рэп-исполнитель выложил в Instagram снимок подвески в виде буквы Z.