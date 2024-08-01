Обвалився цілий під’їзд: у російському Нижньому Тагілі пролунав потужний вибух (відео, фото)

Влада не озвучує реальну кількість постраждалих

У російському Нижньому Тагілі стався потужний вибух у 5-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Сибірській. Це спричинило обвалення цілого під’їзду.

РосЗМІ повідомляють, що у житловому будинку вибухнув газ. Обвалення сталося практично одразу після вибуху.

Від вибухової хвилі у сусідніх будинках вибило вікна.

У соцмережах публікують перші хвилини після обвалення під’їзду будинку.

Зараз на місці починається розбір завалів.

Telegram-канал Mash пише, що востаннє будинок перевіряли 19 липня — тоді фахівці заявили, що з газопроводом все в повному порядку.

У МНС Росії підтвердили, що в будинку вибухнув газ. "У Нижньому Тагілі, попередньо, у 5-поверховому багатоквартирному будинку обвалився під’їзд через бавовну газоповітряної суміші. Обійшлося без загоряння", — йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві додали, що "інформації про постраждалих не надходило". Проводиться евакуація мешканців.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що ніхто з людей, які перебували у будинку, залишити свої квартири не встиг. Очевидці кажуть, що з-під завалів дома дістали двох дітей — зокрема, тримісячного малюка.

Telegram-канали пишуть, що відомо вже як мінімум про 6 постраждалих.

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