Обвалился целый подъезд: в российском Нижнем Тагиле прогремел мощнейший взрыв (видео, фото)
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Власти не озвучивают реальное число пострадавших
В российском Нижнем Тагиле произошел мощный взрыв в 5-этажном многоквартирном доме на Сибирской улице. Это привело к обрушению целого подъезда.
РосСМИ сообщают, что в жилом доме взорвался газ. Обрушение произошло практически сразу после взрыва.
От взрывной волны в соседних домах выбило окна.
В соцсетях публикуют первые минуты после обрушения подъезда дома.
Сейчас на месте начинается разбор завалов.
Telegram-канал Mash пишет, что последний раз дом проверяли 19 июля — тогда специалисты заявили, что с газопроводом всё в полном порядке.
В МЧС России подтвердили, что в доме взорвался газ. "В Нижнем Тагиле, предварительно, в 5-этажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. ", — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве добавили, что "информации о пострадавших не поступало". Проводится эвакуация жильцов.
Тем временем местные СМИ сообщают, что никто из людей, которые находились в доме, покинуть свои квартиры не успел. Очевидцы говорят, что из-под завалов дома достали двух детей — в том числе трехмесячного малыша.
Telegram-каналы пишут, что известно уже как минимум о 6 пострадавших.
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