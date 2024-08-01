Обвалился целый подъезд: в российском Нижнем Тагиле прогремел мощнейший взрыв (видео, фото)

Власти не озвучивают реальное число пострадавших

В российском Нижнем Тагиле произошел мощный взрыв в 5-этажном многоквартирном доме на Сибирской улице. Это привело к обрушению целого подъезда.

РосСМИ сообщают, что в жилом доме взорвался газ. Обрушение произошло практически сразу после взрыва.

От взрывной волны в соседних домах выбило окна.

В соцсетях публикуют первые минуты после обрушения подъезда дома.

Сейчас на месте начинается разбор завалов.

Telegram-канал Mash пишет, что последний раз дом проверяли 19 июля — тогда специалисты заявили, что с газопроводом всё в полном порядке.

В МЧС России подтвердили, что в доме взорвался газ. "В Нижнем Тагиле, предварительно, в 5-этажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. ", — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что "информации о пострадавших не поступало". Проводится эвакуация жильцов.

Тем временем местные СМИ сообщают, что никто из людей, которые находились в доме, покинуть свои квартиры не успел. Очевидцы говорят, что из-под завалов дома достали двух детей — в том числе трехмесячного малыша.

Telegram-каналы пишут, что известно уже как минимум о 6 пострадавших.

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