В Росії лунали вибухи: палала підстанція, росіяни скиглять про відсутність світла (фото)

Наразі достеменно невідомо, що стало причиною вибуху

У понеділок, 5 серпня, у російському Волгограді пролунав вибух і сталася пожежа на підстанції. У місті спостерігаються проблеми зі світлом.

В мережі кажуть про нібито аварію на підстанції, що розташована на вул. Огарьова у Ворошилівському районі. За словами місцевих жителів, перед вогняною нібито був вибух.

Проте у регіональному главку МНС заявляють, що на підстанції був розлив мастила з подальшим займанням, і що пожежу вже ліквідовано.

"Жителі Волгограда вночі повідомили про вибух і подальшу пожежу на підстанції. Ворошиловський район міста залишився без електрики. Як розповіли Astra місцеві жителі, під ранок електрика почала з'являтися, але поки що не у всіх будинках. Причини вибуху невідомі", — йдеться в публікації.

Раніше "Телеграф" писав, що в окупованих містах Донецької та Луганської областей пролунала низка вибухів. Надійшли повідомлення про прильоти у Луганську та Макіївці. А перед цим, з’явилася інформація про те, що в окупованому Криму було остаточно знищено російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Він отримав серйозні пошкодження у вересні 2023 року, а тепер і зовсім пішов на дно.