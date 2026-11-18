У 2026 році підрядник отримав новий контракт від того самого лісового офісу

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ДБР (Державне бюро розслідувань) під час перевірки семи об’єктів Берегівського надлісництва на Закарпатті не виявило передбаченої договорами приватної охорони: частина територій була закрита, на інших чергували працівники лісгоспу. Контракти 2025 року коштували державі понад 133,7 млн грн...

Про результати перевірки та перебіг розслідування повідомляє "Телеграф". Детальніше читайте в матеріалі: "Охорона на папері? Що виявили слідчі на об’єктах "Лісів України" і хто отримує мільйонні контракти".

За відповіддю територіального управління ДБР у Львові, станом на листопад 2026 року слідчі дії тривають, повідомлень про підозру нікому не вручали.

Що виявили на семи об’єктах

Обставини перевірки зафіксовано в ухвалі суду від 16 жовтня 2025 року у справі № 308/14917/25. Під час вибіркового виїзду оперативники не знайшли ознак присутності фізичної охорони на об’єктах Виноградівського, Шаланського та Берегуйфалівського лісництв. Ворота були зачинені. За адресою у Виноградові на вулиці Копанській, 309 не виявили приміщень або територій з ознаками належності до лісництва.

Де розташоване Берегівське надлісництво, що входить до філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

У Кідьошському лісництві перебував майстер лісу, який повідомив, що охороняє об’єкт цілодобово сам. У Затисянському лісництві сторож розповів, що працює від лісгоспу. На непрацюючій фазановій фермі в Чорному Потоці черговий також заявив, що охороняє територію від лісгоспу і не є працівником охоронної фірми.

На об’єктах були відсутні передбачені технічними умовами журнали приймання-передачі, графіки чергувань, документи про кваліфікацію охоронців і дозволи на роботу в прикордонній смузі. Оперативники також не виявили системи контролю маршрутів, телефонів для фото- та відеофіксації й персональних GPS-трекерів.

Що встановили під час перевірки

За що уклали договори на 133,7 млн грн

Філія "Карпатський лісовий офіс" уклала з ТОВ "ПШР Тигр+" два договори: 17 лютого 2025 року на 81 176 443,2 грн і 8 квітня 2025 року на 52 617 608,70 грн. Обидва передбачали надання охоронних послуг до 31 грудня 2025 року. Підрядник мав забезпечувати охорону згідно з технічним завданням, зокрема цілодобову у вихідні дні.

За версією слідства, до укладення угод частину штатних сторожів філії звільнили за вказівкою керівництва та прийняли на роботу в ТОВ "ПШР Тигр+". Документи про працевлаштування готували й підписували безпосередньо в надлісництвах. Водночас самі сторожі не володіли інформацією про посадових осіб і діяльність компанії.

Слідство встановило перерахування підряднику понад 500 тис. грн за послуги, які фактично не надавалися. Акти виконаних робіт підписували керівники надлісництв. Остаточний розмір матеріальних збитків визначать судові експертизи.

Новий контракт і контроль з боку філій

Попри розслідування, 30 січня 2026 року "Карпатский лесной офис" підписав із тією самою компанією новий договір на 133,1 млн грн. Філію очолює Ігор Чебан. ТОВ "ПШР Тигр+" входить до мережі охоронних компаній під брендом "Тигр", його власники – Іван Данко та Ілля Дрищ.

Договір із ТОВ "ПШР Тигр+"

У центральному апараті "Лісів України" пояснили, що державна лісова охорона займається пожежами та незаконними рубками, а охорона контор і майна належить до іншого завдання. Єдиного документа про організацію охорони у філіях підприємство не затвердило: підрозділи самі обирають підрядників і встановлюють вимоги до оснащення та підготовки працівників.

Хто охороняє об’єкти ДП "Ліси України". Інфографіка "Телеграфа"

Перевіряти присутність охоронців на постах мають відповідальні працівники самих філій, які уклали договори. Коментувати розслідування ДБР, внутрішні аудити та можливі кадрові рішення в центральному апараті відмовилися, пославшись на таємницю слідства та презумпцію невинуватості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в жовтні 2026 року ДБР долучилося до розслідування діяльності "Київкотлотурбопрому". Фірма є підрядником КП "Київтеплоенерго": маючи у штаті трьох працівників, вона отримала від міста договори майже на 1,94 млрд грн.