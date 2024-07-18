Під Києвом горить автосервіс: подробиці інциденту (відео)

Співробітники ДСНС вже працюють на місці події

У четвер, 18 липня, у Вишневому, що неподалік Києва, сталася пожежа. Зайнялась будівля автосервісу на вулиці Василя Стуса.

Про це повідомляє низка місцевих телеграм каналів. Очевидці зазначають, що горіти почав другий поверх.

СТО знаходиться поблизу АТБ. Небайдужі люди кинулися на допомогу, витягували авто з будівлі.

Про причини займання та постраждалих наразі інформації немає. На місці працюють рятувальники.

У мережі з'явилася вже купа відео з місця події.

Нагадуємо, днями у Києві загорілася квартира в багатоповерхівці. Подія сталася в Оболонському районі столиці.

Сильна пожежа спалахнула в одному із помешкань житлового комплексу "Навігатор" на провулку Балтійському (Куренівка). У мережі з'явилися відео з місця події. На кадрах видно, як з квартири виходить чорний дим просто клубками.

Причина загоряння невідома. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві в одній із багатоповерхівок сталося пожежа через акумулятор. Спалахнув коридор в одному з будинків на Мінському масиві.

Як виявилося, один із мешканців багатоповерхівки в ЖК Міністерський вирішив самотужки облаштувати додаткове джерело світла. Для цього він встановив у коридорі літієвий акумулятор. Однак, через високу температуру або перепади напруги, акумулятор зайнявся.