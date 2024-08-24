"Привітали" з Днем Незалежності: ГУР поклало провайдерів та ресурси промислових обʼєктів РФ

Загальний обсяг знищеної інформації — близько 70 терабайтів.

У День Незалежності російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету зазнали масштабної кібератаки, яку здійснили фахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) разом з українською кіберспільнотою. Також "постраждали" інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів окупантів, що забезпечують роботу військово-промислового комплексу (ВПК).

Про це повідомило "Телеграфу" джерело у воєнній розвідці.

Зазначається, що в Росії користувачі масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг "ростєлєком", нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів "MTC" та "білайн", не працює "яндекс" та "яндекс.почта", "яндекс.єда" і "яндекс.таксі".

Зауважимо, що усі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України. Також потужного кіберудару зазнали десятки ресурсів великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-терористки.

Зокрема була атакована мережева інфраструктура автозаводу "Чайка-сервіс" (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), ООО "Контур-НИИРС" (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів), ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).

Як стверджують джерела, ще були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квідекс", ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф" та інші. До того ж уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

У результаті кібератаки уражено приблизно 33 сервери та 283 службових ПЕОМ промислових обʼєктів, знищено 15 хмарних та файлових сховищ, ліквідовано 21 вебсайт. Загальний обсяг знищеної інформації — близько 70 терабайтів. Водночас на місці знищених вебресурсів, українські хакери залишили "заглушки" з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України.

"Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України!", — прокоментували атаку в ГУР МОУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами глави ГУР МО України Кирила Буданова, план Росії провалився, і перемога неодмінно буде за Україною.