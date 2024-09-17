Від прибиральниці в магазині до мультимільйонерки: як виглядає екс"коханка" Путіна, яка таємно народила йому дочку (фото)

Путін познайомився зі Світланою ще до того, як став президентом

Російський диктатор Володимир Путін, який розпочав проти України жорстоку війну, тримає своє особисте життя під сімома замками. Але журналістам вдалося дізнатися, що в нього, окрім Аліни Кабаєвої, була ще одна коханка, яка таємно народила йому дочку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Світлана Кривоногих, якій приписують роман із російським президентом. Також ми з’ясували найцікавіші факти її біографії.

"Коханка" Путіна Світлана Кривоногих — що про неї відомо

Журналісти російського видання "Проект" провели розслідування, під час якого дізналися, що мешканка Санкт-Петербурга Світлана Кривоногих, яка володіє багатомільйонним статком, могла бути коханкою російського диктатора. Щобільше, припускається, що вона народила Путіну дочку, яку звати Єлизавета.

Світлана Кривоногих та її дочка Єлизавета, Фото: Navalny.com

У ЗМІ йдеться, що Світлана народилася 1975 року (зараз їй 49 років) у небагатій родині. Її батько рано пішов із життя, а мати працювала маляром у будбригаді. Разом вони мешкали у комунальній квартирі в Ленінграді. Світлана після школи працювала прибиральницею у магазині, потім вступила до університету економіки та фінансів. Її однокурсники говорили, що дівчина заняття не відвідувала, але диплом все ж таки отримала.

Її сусіди по комунальній квартирі розповіли, що у 90-х роках у Світлани з’явився забезпечений чоловік, "чиновник з уряду Петербургу", який допоміг їй покращити умови життя. Разом із матір’ю дівчина переїхала з комуналки у власне елітне житло.

"Коханка" Путіна Світлана Кривоногих

Зараз Світлана Кривоногих є мультимільйонеркою, вона володіє нерухомістю в Москві, Сочі та Петербурзі. Вартість її активів складає 1,1 мільярда рублів. У 2000-х роках вона стала акціонером банку "Росія", який пов’язують із російським президентом. Також жінка є власницею туристичної бази "Игора", де любить відпочивати Путін та ще одного об’єкта дозвілля — "Ленінград центру" в Петербурзі.

Будинок, де знаходиться квартира Світлани Кривоногих

У 2023 році до пакета санкцій, який ввела Великобританія, потрапила і Світлана Кривоногих. Вона опинилася у списку як акціонер банку "Росія" та російської "Національної Медіа Групи".

Туристична база, якою володіє Світлана Кривоногих

Як виглядає "дочка" Путіна Єлизавета

У 2003 році у Світлани народилася дочка, але в документах її батька не вказано, проте дівчина — Володимирівна. І журналісти, які порівняли її портретний знімок із фотографією Путіна, заявили, що вона феноменально на нього схожа. Це підтвердив і британський професор Хассан Угайл, директор центру візуального аналізу університету Бредфорда, який провів комп’ютерний аналіз знімків.

Відомо, що 21-річна Єлизавета Кривоногих живе під іншим прізвищем (Луїза Розова), бажаючи уникнути зайвої уваги до себе. Під час розслідування дівчина видалила із соціальних мереж більшість своїх фотографій, де було видно її обличчя.

Єлизавета Кривоногих

У квітні 2022 року на її сторінці в Instagram з’явилася публікація, в якій вона засудила війну та висловлює співчуття Україні. Хоча багато користувачів вважають, що обліковий запис дівчини був зламаний, і написане – не її рук справа.

Передбачувана дочка Путіна Єлизавета

До речі, у Кремлі інформацію про те, що Світлана Кривоногих була коханкою Путіна, спростовують, як і те, що вона народила йому дочку. Пєсков заявив, що матеріал, поданий журналістами-розслідувачами, є "малопереконливим".

"Телеграф" писав раніше, як виглядає і де зараз живе Олена Березовська, яку називали "коханкою" Януковича. Дівчина супроводжувала його у поїздках та писала про нього хвалебні статті.