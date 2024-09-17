От уборщицы в магазине до мультимиллионерши: как выглядит экс-"любовница" Путина, тайно родившая ему дочь (фото)

Путин познакомился со Светланой еще до того, как стал президентом

Российский диктатор Владимир Путин, который начал против Украины жестокую войну, держит свою личную жизнь под семью замками. Но журналистам удалось разузнать, что у него, помимо Алины Кабаевой, была еще одна любовница, которая тайно родила ему дочь.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Светлана Кривоногих, которой приписывают роман с российским президентом. Также мы выяснили интересные факты ее биографии.

"Любовница" Путина Светлана Кривоногих — что о ней известно

Журналисты российского издания "Проект" провели расследование, в ходе которого узнали, что жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, владеющая многомиллионным состоянием, могла быть любовницей российского диктатора. Более того, предполагается, что она родила Путину дочь, которую зовут Елизавета.

Светлана Кривоногих и ее дочь Елизавета, Фото: Navalny.com

В СМИ говорится, что Светлана родилась в 1975 году (сейчас ей 49 лет) в небогатой семье. Ее отец рано ушел из жизни, а мать работала маляром в стройбригаде. Вместе они жили в коммунальной квартире в Ленинграде. Светлана после школы работала уборщицей в магазине, потом поступила в университет экономики и финансов. Ее однокурсники говорили, что девушка занятия не посещала, но диплом все же получила.

Ее соседи по коммунальной квартире рассказали, что в 90-х годы у Светланы появился обеспеченный мужчина, "чиновник правительства Петербург", который помог ей улучшить условия жизни. Вместе с матерью девушка переехала из коммуналки в собственное элитное жилье.

"Любовница" Путина Светлана Кривоногих

Сейчас Светлана Кривоногих является мультимиллионершей, она владеет недвижимостью в Москве, Сочи и Петербурге. Стоимость ее активов составляет 1,1 миллиарда рублей. В 2000-х годах она стала акционером банка "Россия", который связывают с российским президентом. Также женщина является владелицей туристической базы "Игора", где любит отдыхать Путин и еще одного объекта досуга – "Ленинград центра" в Петербурге.

Дом, в котором находится квартира Светланы Кривоногих

В 2023 году в пакет санкций, который ввела Великобритания, попала и Светлана Кривоногих. Она оказалась в списке как акционер банка "Россия" и российской "Национальной Медиа Группы".

Туристическая база, которой владеет Светлана Кривоногих

Как выглядит предполагаемая дочь Путина Елизавета

В 2003 году у Светланы родилась дочь, но в документах ее отец не указан, однако отчество девушки — Владимировна. И журналисты, сравнившие ее портретный снимок с фотографией Путина, заявили, что она феноменально на него похожа. Это подтвердил и британский профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, который провел компьютерный анализ снимков.

Известно, что 21-летняя Елизавета Кривоногих живет под другой фамилией (Луиза Розова), желая избежать лишнего к себе внимания. В ходе расследования девушка удалила из социальных сетей большинство своих фотографий, где было видно ее лицо.

Елизавета Кривоногих

В апреле 2022 года на ее странице в Instagram появилась публикация, в которой она осудила войну и выражает сочувствие Украине. Хотя многие пользователи считают, что аккаунт девушки был взломан, и написанное – не ее рук дело.

Предполагаемая дочь Путина Елизавета

К слову, в Кремле информацию о том, что Светлана Кривоногих была любовницей Путина опровергают, как и то, что она родила ему дочь. Песков заявил, что материал, представленный журналистами-расследователями, является "малоубедительным".

"Телеграф" писал ранее, как выглядит и где сейчас живет Алена Березовская, которую называли "любовницей" Януковича. Девушка сопровождала его в поездках и писала о нем хвалебные статьи.