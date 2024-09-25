У Москві вирує потужна пожежа: чути вибухи, вогонь може перекинутися на АЗС (фото та відео)

Інформації щодо постраждалих на момент публікації немає

У столиці Росії зранку в середу, 25 вересня, спалахнула велика пожежа. На заході Москви, на вулиці Горбунова, зайнявся склад з автозапчастинами, чути вибухи, є загроза переходу вогню на АЗС.

Як пишуть росЗМІ, пожежа розпочалася на початку шостої ранку в районі 56 км МКАД (Московська кільцева автомобільна дорога). Очевидці повідомили, що чули "хлопки" — так росЗМІ називають вибухи.

Полум’я повністю охопило ангар площею близько 600 кв. Вирує відкритий вогонь, у небо валить стовп густого чорного диму.

Ситуація ускладнюється тим, що впритул до ангара примикають два контейнери з олією та паливом. Дах ангара впав по всій площі. О 6:31 займання вдалося локалізувати, проте горіння триває. З вогнем борються пожежники, інформації про постраждалих наразі не було.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок атаки дронів у ніч на 1 вересня на Московському нафтопереробному заводі (НПЗ) спалахнула потужна пожежа. До її ліквідації залучали гелікоптери.

Крім того, в ніч проти 22 вересня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи після атаки дронів. В результаті в Міллерівському районі сталася сильна пожежа.