Не лише засуджених: у Росії дозволили відправляти на війну ще одну категорію громадян

У РФ продовжують шукати способи поповнення армії

Держдума Росії ухвалила законопроєкт, який дозволить укладати контракти про проходження військової служби з обвинуваченими на етапі судового провадження. Документ було одразу прийнято у другому та третьому читаннях.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, це дозволить звільняти від кримінальної відповідальності підсудних, покликаних на військову службу по мобілізації чи контракту.

Законопроєкт передбачає, що на період проходження військової служби провадження у кримінальних справах буде призупинено, а запобіжний захід скасовано. Також передбачається призупинення судочинства щодо осіб, які вчинили злочин у період проходження військової служби під час мобілізації, у період воєнного стану або у воєнний час.

Також аналогічний правовий механізм буде поширений на засуджених, вирок щодо яких було винесено, але не набрав законної сили, у тому числі перебуває на стадії апеляційного провадження у кримінальній справі. Повністю звільнитися від кримінальної відповідальності підсудні зможуть після отримання держнагороди або звільнення з військової служби (за віком, станом здоров’я у зв’язку із закінченням періоду мобілізації, скасуванням воєнного стану або закінченням воєнного часу).

Варто зазначити, що раніше у РФ законодавство не дозволяло укладати військовий контракт з обвинуваченими, якщо їхня справа перебуває в суді. Наразі звільнитися від відповідальності, підписавши контракт і вирушивши на війну, можуть ті, хто перебуває під слідством, але їхні справи ще не передані до суду, або ті, хто вже засуджений.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення збільшити чисельність армії РФ до 1,5 млн осіб. На думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, це говорить про проблеми, які має Росія. На його думку, глава Кремля ухвалив рішення вести війну довго, але шляхом "м’ясних штурмів", оскільки техніки у них не вистачає.