В Москве бушует мощный пожар: слышны взрывы, огонь может перекинуться на АЗС (фото и видео)

Информации о пострадавших на момент публикации нет

В столице России с утра в среду, 25 сентября, вспыхнул крупный пожар. На западе Москвы, на улице Горбунова, загорелся склад с автозапчастями, слышны взрывы, есть угроза перехода огня на АЗС.

Как пишут росСМИ, пожар начался в начале шестого утра в районе 56 км МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога). Очевидцы сообщили, что слышали "хлопки" — так росСМИ называют взрывы.

Пламя полностью охватило ангар площадью около 600 квадратных метров. Бушует открытый огонь, в небо валит столб густого черного дыма.

Ситуация осложняется тем, что вплотную к ангару примыкают два контейнера с маслом и топливом. Крыша ангара рухнула по всей площади. В 6:31 возгорание удалось локализовать, но горение продолжается. С огнем борются пожарные, информации о пострадавших пока не было.

Как сообщал "Телеграф", в результате атаки дронов в ночь на 1 сентября на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул мощный пожар. К его ликвидации привлекали вертолеты.

Кроме того, в ночь на 22 сентября в Ростовской области России прогремели взрывы после атаки дронов. В результате в Миллеровском районе произошел сильный пожар.