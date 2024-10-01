Одержимий ідеєю безсмертя: як Путін намагається обдурити час

Вчені шукають спосіб сповільнити старіння

Як відомо, Володимиру Путіну скоро виповниться 72 роки. Але старіти він не хоче. Щоб сповільнити цей процес, працює велика наукова спільнота.

Зокрема, наближені до президента РФ посадовці розробляють технології для подовження життя. Про це повідомляє впливове видання The Times.

Згідно з повідомленнями, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) Росії вимагає від науковців розробок для боротьби з сенсорними та когнітивними розладами. Іншими словами, вчені мають знайти спосіб сповільнити старіння. Також МОЗ досліджує можливості 3D-біодруку для відтворення тканин і органів.

Мета цих досліджень — запобігти старінню організму Путіна. The Atlantic повідомляє, що російський лідер одержимий ідеєю продовження свого життя та досягнення безсмертя.

Ці ініціативи активно підтримує його приятель, видатний науковець Михайло Ковальчук. Крім того, ходять чутки, що Путін вдається до нетрадиційних методів омолодження, серед яких купання в ваннах з екстрактом оленячої крові.

Також повідомляється, що гості російського лідера мають проходити карантин перед зустріччю з ним чи його родиною. Іноді це може тривати тижнями.

До слова, середня тривалість життя чоловіків у Росії — 67 років. Росіянки ж в середньому проживають близько 75 років

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові деталі особистого життя Путіна. Журналісти отримали доступ до нової інформації про його найближче оточення.