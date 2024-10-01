Одержимый идеей бессмертия: как Путин пытается обмануть время

Ученые ищут способ замедлить старение

Как известно, Владимиру Путину скоро исполнится 72 года. Но стареть он не хочет. Чтобы замедлить этот процесс, работает большое научное сообщество.

В частности, приближенные к президенту РФ чиновники разрабатывают технологии продления жизни. Об этом сообщает влиятельное издание The Times.

Согласно сообщениям, Министерство здравоохранения (МОЗ) России требует от ученых разработок по борьбе с сенсорными и когнитивными расстройствами. Другими словами, ученые должны найти способ замедлить старение. Также Минздрав исследует возможности 3D-биопечати для воспроизведения тканей и органов.

Цель этих исследований — предотвратить старение организма Путина. The Atlantic сообщает, что российский лидер одержим идеей продления своей жизни и достижения бессмертия.

Эти инициативы активно поддерживает его приятель, выдающийся ученый Михаил Ковальчук. Кроме того, ходят слухи, что Путин прибегает к нетрадиционным методам омоложения, среди которых купание в ваннах с экстрактом оленьей крови.

Также сообщается, что гости российского лидера должны проходить карантин перед встречей с ним или его семьей. Иногда это может занять недели.

Кстати, средняя продолжительность жизни мужчин в России — 67 лет. Россиянки же в среднем проживают около 75 лет

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых деталях личной жизни Путина. Журналисты получили доступ к новой информации о его ближайшем окружении.