Війна закінчується не десь у столицях, а на реальному полі бою

На зустрічі в MIT мене переконували, що Трамп швидко закінчить війну. Я запитав як? Відповідь шокувала мене. На жаль так думають багато, якщо не переважна більшість американців, і це проблема для нас, з якою потрібно боротись.

На думку професорів, які, до речі, дуже проти Трампа, він закінчить війну припиненням підтримки Україні. Він скаже Путіну — я припиняю давати зброю Україні, а ти припиняєш атакувати і погоджуєшся на перемир'я. Для них це звучить логічно. Така собі угода.

Але коли я запитав "що далі"? Чому Путін має припинити вторгнення і просування вперед, коли в України не буде підтримки, мені сказали "бо він пообіцяв це Трампу". Люди тут чомусь переконані, що якщо Трамп і Путін домовляться про щось, то Путін буде це виконувати. Чому? Бо домовились!

Я називаю це стратегічною наївність і віру у всесильний Вашингтон. Для людей тут проблема тільки в тому, як домовитись. Для них Байден не хоче віддавати території України, і тому він молодець, але через це війна буде продовжуватись, бо Путін хоче території. А Трамп готовий дати Путіну те, що він хоче, і тому Путін погодиться і припинить воювати. Це дуже проста і дуже хибна логіка.

Коли я запитав, чому ж тоді зараз Путін збільшив атаки і продовжує просуватись вперед, мені відповіли, бо він хоче Донбас. Ок, а чому тоді він рухається в напрямку Дніпра і намагався брати Харків? Відповіді не було. В кімнаті стало дуже напружено і токсично. Але я продовжував. Я сказав: чому ж Путін не забере ще більше території, коли Трамп забере підтримку в України. Сказали — бо йому вже і так важко воювати, бо дуже погано для економіки, бо не хочуть люди воювати, бо він тільки пообіцяв росіянам забрати Донбас…. Я тоді запитав — а чому ж він тоді зараз не припинить атаки і просто зафіксує лінію того, що вже захопили. Відповіді не було.

Люди тут живуть в ілюзії, що доля України вирішується в Вашингтоні, і що Путін хоче щось конкретне по територіях, і якщо йому це дати, то війна закінчиться.

Як з цим боротись? Писати, говорити, переконувати, на фактах і даних, чітко, постійно і системно. Що війна не про території, і що бажання Путіна постійно зростають. І що результат війни буде вирішено реаліями на землі, а не думками в столицях. Що ще? Запропонуйте.

Джерело — Facebook Тимофія Милованова.