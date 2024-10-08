Дедалі менше з кожним роком: хто з лідерів держав привітав Путіна з днем ​​народження

День народження Путіна теж стає все токсичнішим з кожним роком

Так званого "президента" Росії Володимира Путіна, який 7 жовтня відзначив 72-річчя, привітали представники тільки восьми держав світу. Це значно менше, ніж у 2023 році та у 2022 році – кількість лідерів, які не бояться забруднитися, падає з кожним роком.

На це поскаржилися російські ЗМІ. За їхніми даними, цього року "президента" Росії привітали представники Туреччини, Вірменії, путінського сателіта Білорусі, а також декількох інших держав.

Окрім цього, російські пропагандисти опублікували список лідерів, які привітали воєнного злочинця з днем народження:

президент Нікарагуа, фактичний диктатор Даніель Ортега;

президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов;

самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко – єдиний, хто зробив це особисто, прилетівши до Москви на уклін;

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган – єдиний, хто провів з Путіним телефонну розмову;

президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера;

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа.

Цікаво, що з восьми лідерів тільки двоє привітали Путіна чимось більшим, ніж спеціальна привітальна телеграма. Окрім того, цьогоріч день народження Путіна проігнорували керівник Китаю Сі Цзіньпін, диктатор КНДР Кім Чен Ин, який постачає путінському режиму ракети та снаряди, а також лідери Ірану (президент Масуд Пезешкіан та реальний керівник країни, аятолла Алі Хаменеї).

При цьому в жовтні 2022 року, коли війна в Україні йшла вже вісім місяців, Путіна привітали 14 голів держав, більшість з яких зробила це особисто, або телефоном. Проте вже у жовтні 2023 року їхнє число скоротилося до 10. І це точно не порівняти з 2021 роком, коли Путін отримував привітання в тому числі від лідерів цивілізованих країн Заходу.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року був день народження одного з найбільш кривавих диктаторів в історії — так званого "президента" Росії Путіна. Йому виповнюється 72 роки. Він розв'язав повномасштабну війну проти України та дає накази виконувати страшні злочини.

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