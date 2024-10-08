Что подарили Путину на день рождения и кто постарался больше всех

Ему исполнилось 72 года

Российский лидер Владимир Путин получил много подарков из-за границы на свой День рождения. "Теплее всего" его поздравили президенты Китая и Турции.

Об этом рассказал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что почти каждая страна-союзница России поздравила Путина с его 72-летием.

Ушаков сказал, что очень теплое послание было у китайского лидера Си Цзиньпина.

"От тех стран, с которыми поддерживаем крепкие отношения [были подарки точно]", — сообщил представитель Кремля.

Он также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально послал российскому лидеру Владимиру Путину подарок ко дню рождения до личных поздравлений по телефону.

"Турецкий президент специально прислал подарок перед их вчерашним разговором", — сообщил Ушаков, добавив, что это был "хороший турецкий подарок".

На вопрос корреспондентов, была ли цена этого подарка в пределах разрешенных для госслужащих 3 тысяч рублей, Ушаков ответил, что он стоит "чуть больше".

Он также подчеркнул, что кроме вышеперечисленных были еще подарки.

Напомним, что 7 октября 2024 года Владимиру Путину исполнилось 72 года. В этом году его поздравило меньше политиков, чем в прошлом, но список немалый.

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