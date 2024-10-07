До дня народження Путіна? У Москві суттєво посилили охорону

Поліцейських попередили про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю

Усі мости у центрі Москви взяті під посилений контроль. Таке розпорядження діє з вечора неділі, 6 жовтня, та до півночі середи, 9 жовтня.

Цими днями столичні правоохоронці мають оперативно реагувати на будь-які спроби порушень правопорядку, пише російський телеграм-канал "База" з посиланням на власні джерела.

"Під найсерйознішим контролем виявився Великий Кам’яний міст. Також додаткові пости виставлені і біля Великого Москворецького мосту. Імовірно, посилення пов’язане з днем народження президента Росії Володимира Путіна", — йдеться у повідомленні.

Журналісти припускають, що у такий спосіб керівництво МВС намагається не допустити появи несанкціонованих "привітань".

Про посилення заходів безпеки у Москві повідомлялося ще ввечері 6 жовтня. Тоді писали, що у першому та другому спецполках, а також у Росгвардії створені щоденні "резерви" з числа співробітників.

Також наголошувалося, що в російській столиці ведеться постійний моніторинг загроз, у тому числі проникнення диверсійних груп до Москви та області. Джерела "Бази" розповіли, що правоохоронці попереджені про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю.

"Так, тепер за розпорядженням керівництва спецполку, нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із досвідченими. Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля", – йдеться у публікації.

Крім того, журналісти уточнили, що співробітники спецполку та ОМОН щодня додатково сидять у резерві на своїй базі. Таку вказівку вони отримали на випадок необхідності виїзду та швидкого реагування.

Нагадаємо, Росія має два варіанти "помсти" на випадок того, якщо західні партнери дозволять Україні використовувати далекобійні ракети і завдавати ними ударів углиб РФ. Москва може задіяти хакерів та почати влаштовувати диверсії на військовому виробництві в Європі.