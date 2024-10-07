Десятки дронів піднялися над провінцією Гуандун

У Китаї з нагоди дня народження президента РФ Володимира Путіна вибухнули пишними вітання. Однак, на відміну від українських безпілотників, які привітали російського лідера підпалом нафтобази, китайські дрони влаштували світлове шоу.

Про це повідомляють російські пропагандисти. За їхньою інформацією, у Гуанчжоу десятки дронів піднялися над провінцією Гуандун і вишикувалися в портрет Путіна з підписом "Happy Birthday, Mr. President" (З Днем народження, містер президент).

На підтвердження своїх слів пропагандисти публікують відповідне відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Пекін не є союзником Москви. Китаю дуже важливо підтримувати дружню риторику та стабільні відносини з Російською Федерацією, а не з Путіним особисто. Між Росією та Піднебесною немає жодних зобов’язань. Китай, на відміну від КНДР, не обіцяв вписуватися за Росію у разі якоїсь теоретичної війни. Для КНР РФ важлива як партнер. Докладно про це читайте, перейшовши на посилання.