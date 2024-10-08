Главный позор российских ВВС: как потеря новейшего дрона "Охотник" ударит по Москве

БПЛА может пролить свет на тайны российской авиации

Потеря новейшего стелс-беспилотника С-70 "Охотник" может стать "главным позором для российских ВВС". Чтобы обломки этого аппарата не достались украинцам, оккупанты даже запустили по месту падения баллистическую ракету "Искандер", но к тому моменту самые важные части уже были вывезены с места падения.

Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается, что для НАТО эти обломки вряд ли будут полезными в плане использования новых технологий в своих самолетах, однако для России это может все равно стать серьезным ударом.

Авторы указывают на то, что Запад не относится серьезно к российским заявлениям о "невидимости" своих новейших самолетов, поэтому какие-либо новые технологии из обломков извлечь не удастся.

Однако западные инженеры могут проанализировать, на каких волнах С-70 будет невидим, а на каких уже будет появляться на радарах. А учитывая, что это большой, медленный и дорогой БПЛА, то вероятно что потеря скрытности сделает его бесполезным.

Еще более серьезной проблемой для России может быть то, что "Охотник" скорее всего использует те же параметры, что и новейший самолет Су-57, поскольку изначально предназначался для его сопровождения. Если удастся найти уязвимое место С-70, то и Су-57 потеряет свои козыри.

Издание отмечает, что россияне могут пытаться скрыть и более важную вещь — что никаких стелс-технологий у них нет. Это уже было видно на примере крылатых ракет Х-101, на которых должно быть противорадиолокационное покрытие, но по анализ обломков показал, что такового попросту не существует.

Там напомнили, что западные аналитики уже были шокированы тем, что на фотографиях Су-57 заметны открытые головки винтов и заклепки, что указывает на плохое качество сборки. Поскольку для скрытности необходима идеально гладкая поверхность и точные изгибы в тысячные доли сантиметра, то новейший российский самолет может оказаться вполне заметной целью.

Как сообщалось ранее, россияне потеряли С-70 над Константиновкой 5 октября. При этом обломки оказались настолько странными, что поначалу появились сообщения о том, что был сбит самолет Су-25 или Су-34.