"Можу, але не буду": Путін привітав Трампа та пояснив, чому не телефонує сам

Дональд Трамп, схоже, також не проти поспілкуватися з Володимиром Путіним

Володимир Путін привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США та висловив готовність до прямих контактів. Господар Кремля заявив про можливість особистого телефонного дзвінка новообраному президенту США.

Водночас Путін пояснив, що не телефонує сам, бо західні лідери припинили свої дзвінки до нього, хоча раніше робили це "ледь не щотижня". Про це він сказав під час промови на форумі Валдайського клубу.

"Користуючись нагодою, хочу привітати його (Трампа. – Ред.) з обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Я вже казав, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому виявить довіру американський народ", – наголосив Путін.

На запитання про можливість прямої розмови з Трампом, президент РФ підтвердив свою готовність до такого контакту. "Просто не роблю цього, тому що керівники західних держав з якогось етапу ледь не кожен тиждень мені телефонували, а потім припинили. Ну, не хочуть, то й не треба", – сказав він.

Раніше прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков припустив можливість контакту між Путіним і Трампом ще до інавгурації, запланованої на 20 січня 2025 року. За словами Пєскова, такий розвиток подій можливий з огляду на публічні заяви новообраного президента США.

Дональд Трамп, схоже, також не проти поспілкуватися з Володимиром Путіним. "Я думаю, ми поговоримо", — сказав Трамп в інтерв'ю NBC News, відповідаючи на запитання про можливі контакти з очільником Кремля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після перемоги Трампа Путін заговорив про новий світовий порядок і не тільки. Росія, за його словами, нібито не прагне ворожнечі з рештою світу.