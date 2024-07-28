Блискавка вдарила в людей перед військовим храмом у Підмосков’ї (відео моменту)

Природа продовжує карати росіян

У неділю, 28 липня, у Підмосков’ї декілька ударів блискавки прийшлись по людях у парку "Патріот" та житловому будинку. У результаті примх природи повідомляється про чотирьох постраждалих.

Трьом чоловікам надавали допомогу на місці, а потім госпіталізували. Про це пишуть місцеві пабліки. "Телеграф" зібрав, що відомо про цю примху природи.

У Підмосков’ї блискавка вдарила у парк "Патріот"

У соцмережах з’явилось відео удару блискавки по парасольці, під якою йшли двоє чоловіків. Вони впали на землю без свідомості. Їм допомагають.

Поблизу них йшла жінка, яка також постраждала. Місцеві пабліки пишуть, що вона залишилась у свідомості.

Телеграм-канал RT повідомляв, що блискавка вдарила по трьох людях. Це сталось поблизу Головного храму Збройних сил РФ. На поширених фото видно, що чоловіки лежать без свідомості. З-під їхніх голів тече кров.

Телеграм-канал SHOT пише про чотирьох постраждалих — трьох чоловіків та одну жінку. У жінки діагностували гіпертонічний криз (значне підвищення артеріального тиску). Двох чоловіків госпіталізували у критичному стані. Стан третього постраждалого чоловіка оцінюється як середньої тяжкості.

Окрім парку, блискавка вдарила у житловий будинок. Він загорівся. Власниця будинку не була вдома, тому не постраждала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Челябінській області прорвало дамбу. Вода затопила декілька населених пунктів.