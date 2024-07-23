Москвичі без світла або карма в дії: на ТЕЦ у Підмосков'ї сталась аварія

Росіяни все частіше сидять без світла

Ввечері у вівторок, 23 липня, на тепловій електростанції (ТЕЦ) у російських Митищах (Московська область) сталась аварія. Через це без електрики залишились жителі столиці та області, що можна назвати "кармою в дії", бо саме через росіян українцям доводиться жити по графіках відключення світла.

Аварія на ТЕЦ-27 сталась о 17-й годині по місцевому часу. Без світла залишились москвичі, які живуть на північному сході столиці, та жителі чотирьох вулиць Митищ. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Після масового знеструмлення почались роботи з перепідключення на резервні джерела живлення. Як повідомляють російські пабліки, світло вже повернули.

Декілька днів тому у Краснодарі росіяни виходили на мітинг. Жителі одразу кількох ЖК перекрили вулицю. Вони протестували проти відключення світла. Вони заявили, що вже понад добу сидять без електрики. У деяких з них також немає води. До демонстрантів приїжджав мер міста. Без затримань не обійшлось.

Нещодавно у Росії сталась аварія на Ростовській ТЕС. Через це почались масштабні відключення світла.

Як повідомляв "Телеграф", на півдні Росії оголошували штормове попередження. Потужні зливи залили вулиці Сочі, через велику кількість опадів піднявся рівень води у річках. Згідно з прогнозом погоди, наступні дні буде дощ з градом.