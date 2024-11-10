У Росії сильна пожежа в районі комбінату: усюди чорний дим та вогонь (фото, відео)

На місці події вже працюють МНСники

У російському місті Сиктивкар сталася пожежа в промзоні біля лісопромислового комплексу в Сиктивкарі. Над місцем у небо здіймаються клуби чорного диму.

Інформація про це з’явилася вдень 10 листопада у російських пабліках. Там опублікували перші фото та відео з місця події.

Зазначається, що попередньо горить база мотоклубу "Зиряни". Також у соцмережах пишуть, що спалах трапився поряд із "Сиктивкарським ЛПК", російським целюлозно-паперовим комбінатом. Підприємство розташоване в Ежвінському районі Сиктивкара.

На кадрах видно, що на місці події вже працюють МНСівці. Наразі причина займання залишається невідомою.

Також поки що немає інформації про те, чи є жертви, чи постраждалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 листопада у Підмосков’ї пролунали вибухи після атаки безпілотниками. Тим часом у московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу атаки БПЛА запроваджено План "Килим". Відразу кілька рейсів, що летять до Москви, знаходяться в зоні очікування. І ще дещо затримано. З’явилися фото та відео.