В России сильный пожар в районе комбината: повсюду черный дым и огонь (фото, видео)

На месте происшествия уже работают МЧСники

В российском городе Сыктывкар произошел пожар в промзоне возле лесопромышленного комплекса в Сыктывкаре. Над местом в небо поднимаются клубы черного дыма.

Информация об этом появилась днем 10 ноября в российских пабликах. Там опубликовали первые фото и видео с места происшествия.

Отмечается, что, предварительно, горит база мотоклуба "Зыряне". Также в соцсетях пишут, что возгорание случилось рядом с "Сыктывкарским ЛПК", российским целлюлозно-бумажным комбинатом. Предприятие расположено в Эжвинском районе Сыктывкара.

На кадрах видно, что на месте происшествия уже работают МЧСники. В настоящее время причина возгорания остается неизвестной.

Также пока нет информации о том, есть ли жертвы или пострадавшие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 ноября в Подмосковье прогремели взрывы после атаки беспилотниками. Тем временем в московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы атаки БПЛА введен План "Ковёр". Сразу несколько летящих в Москву рейсов находятся в зоне ожидания. И ещё несколько задержаны. Появились фото и видео.