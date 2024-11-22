Россия сделала циничное заявление о новых атаках против Украины

Как именно будет работать система не разглашается

После того как Россия впервые применила по Украине межконтинентальную ракету РС-26 "Рубеж", в стране-агрессорке решили проработать механизмы оповещения гражданского населения. Но извещать будут Украину и ее граждан.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Информируют росСМИ.

"Безусловно, нюансы будут проработаны нашими военными и будут приходиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков признался, что сам пока не может рассказать об этих нюансах. Таким образом, он ответил на вопрос, как именно будет осуществляться предупреждение мирных жителей.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин назвал оружие, которым Россия ударила по Днепру. По его словам, была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении. Применение этой ракеты стало "ответом" на якобы планы США по производству и размещению ракет малой и средней дальности. Он добавил, что Россия оставляет за собой право использовать свое оружие против стран, позволяющих "использовать свои ресурсы для атак на российские объекты". Он добавил, что на сегодняшний день ракету "Орешник" не может перехватить ни одна система ПВО западных стран, а сама ракета якобы способна атаковать цели со скоростью 2-3 км/с.