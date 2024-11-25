Она принимает участие в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины

В понедельник, 25 ноября, военная разведка Украины атаковала нефтебазу в Калужской области России. В результате операции ГУР МО этой ночью был поражен объект топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщают источники "Телеграфа" в военной разведке. Атака произошла около 00:30 25 ноября.

В результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев видны напрасные попытки российского ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадают во враждебную цель, приводя к масштабным разрушениям.

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт". Она участвует в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.

Несмотря на разрушительные последствия атаки, на опубликованном видео видно, что местные жители восприняли операцию ГУР МО с энтузиазмом и в хорошем настроении.

"Телеграф" писал, что Украина несколько дней назад получила разрешение на использование западного дальнобойного оружия на российской территории. Первый прилет ATACMS по Брянской области произошел 19 ноября, когда был поражен склад боеприпасов в Карачеве. 20 ноября был также нанесен удар ракетами Storm Shadow по Курской области. По данным западных СМИ, это привело к ликвидации около 500 солдат из КНДР и российского генерала.