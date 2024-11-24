Був у шлюбі 34 роки, а потім знайшов іншу: що відомо про особисте життя ексмера Києва Черновецького

Зараз колишній політик не показує дружину

Леонід Черновецький — український політик, колишній мер Києва, бізнесмен єврейського походження. У народі чиновнику дали прізвисько "Льоня-Космос" після заяви про його бажання відправитися у космос зі своїм котом. А також — за дивакувату поведінку та незв'язну мову.

"Телеграф" розповість про особисте життя політика та його дітей.

Що відомо про особисте життя Черновецького

Першою дружиною Леоніда Черновецького була грузинка Аліна Айвазова. Вони познайомилися у Харківському юридичному університеті, де обоє навчалися. Батько Аліни — Степан Айвазов — був дуже заможною людиною на Кавказі. Чоловік мав ювелірний бізнес, керував фабриками, магазинами, а також виробляв спортивний одяг Adidas. Весілля було масштабним — на 400 людей. Воно відбулося в 1977 році.

За словами Айвозової, саме її батько допоміг Черновецькому вступити в аспірантуру, а пізніше отримати посаду заступника проректора у київському виші. Також жінка зазначала, що завдяки зв'язкам її тата чоловік став народним депутатом, а пізніше — й мером столиці. У шлюбі Айвазова і Черновецький прожили 34 роки. У них з'явилося двоє дітей — Степан і Христина.

У 2011 донька ексмера Києва — Христина — вийшла заміж за московського бізнесмена з Одеси Сергія Янчукова. Вона має четверо дітей: Леоніда, Івана, Аліну та Сергія.

Фото з мережі

Син Черновецького згодом став багатодітним батьком. У нього теж з'явилося четверо нащадків: Леонід, Степан, Михайло та Аліса. Відомо, що Степан є засновником інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group та власником медіасервісу Megogo. Також він має промоутерську компанію "Еліт боксинг".

У 2011 році у мережі з'явилися чутки про розрив стосунків. Причиною стало те, що Черновецький завів молоду коханку. Виявилось, що жінка спершу подала на розлучення до суду, а потім забрала заяву. Вона розповідала, що зробила це на емоціях, а також не вірила у його зраду.

Фото: УНІАН

Утім, політик сам таємно подав на розлучення з Айвазовою. Жінка зазначала, що чоловік хоче забрати в неї більшість майна. Також зізналась, що Черновецький її бив, і вона отримала проблеми зі здоров'ям через постійні скандали.

Згодом Черновецький показав нову обраницю, з якою він почав стосунки ще нерозлученим. Нею стала Олена Савчук. Уперше політик побачив жінку у церкві разом з її сином.

А пізніше вони зустрілися на дні народженні політика. Згодом він запропонував Савчук зустрічатися. Як розповідав чиновник, жінка вразила його красою, безкорисливістю та врівноваженістю.

Фото з мережі

У 2012 році пара побралась. Згодом у них з'явився син Гавриїл. Також жінка мала вже сина Данила від попередніх стосунків. Ексмер розповідав, що йому було приємно, що жінка взяла його прізвище. Адже попередня дружина залишалась на своєму — Айвазова.

Фото з мережі

Цікаво, що у 2021 році Черновецький розміщував оголошення про пошук особистої помічниці. Ексмер шукав працівницю, яка "робитиме те саме, що дружина в домі": прання, приготування їжі, прибирання, покупки.

Черновецький зазначив, що йому не потрібна коханка. Натомість шукає людину, яка доглядатиме за ним і помешканням. Обов'язковою вимогою було громадянство Ізраїлю або дозвіл там працювати. Також помічниця повинна вміти готувати каші та рибу.

Є ймовірність, що Черновецький розлучився з Оленою Савчук, оскільки зазначав, що живе в Ізраїлі лише з собакою. Однак у соцмережах він не ділиться особистим життям.

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