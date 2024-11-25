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Був двічі одруженим та не хотів дітей: що відомо про особисте життя зірки "Операції "И" Демʼяненка

Автор
Вікторія Козар
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Особисте життя Олександра Дем'яненка
Особисте життя Олександра Дем'яненка. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік був одружений двічі, але дітей не мав

Олександр Дем'яненко — відомий радянський актор, як і Олександр Збруєв. Він запам'ятався глядачам роллю студента у стрічці "Операція "И" та інші пригоди Шурика". Натомість у публічному просторі чоловік залишався закритим і не коментував особисте життя.

"Телеграф" розповість, чи був одружений актор, і як складалися його амурні справи.

Що відомо про особисте життя Дем'яненка

Першою дружиною актора була Марина Склярова, з якою він познайомвся ще у школі. Обоє відвідували драматичний гурток і мріяли про акторську кар'єру. Пізніше Дем'яненко поїхав у Москву, щоб вступити в театральний виш. Паралельно знімався в кіно.

Невдовзі актор одружився зі Скляровою, і вони переїхали у Санкт-Петербург. Там чоловік працював на місцевій кіностудії, а жінка створювала сценарії та казки для телебачення.

Творче подружжя складало враження гармонійної та щасливої пари. Однак згодом з'ясувалось, що було по-різному. Зокрема, Склярова самотужки займалась побутовими справами, тоді як допомоги від актора було годі чекати. До того ж Дем'яненко не любив дітей, тому жінка кілька разів робила аборт. За 16 років шлюбу нащадків у подружжя так і не з'явилось.

А в один момент актор зібрав свої речі та більше не повернувся. Таким чином, він завершив стосунки зі Скляровою. Утім, на розлучення подав не одразу — все через складний емоційний стан Склярової. Знайомі подружжя розповідали, що жінка намагалась закінчити життя самогубством. Тому розлучення відбулося через кілька років після того, як він пішов з їхньої квартири.

У 1975 році Дем'яненко познайомився з режисеркою дубляжу Людмилою Акимівною. У жінки вже була донька Анжеліка від першого шлюбу. Стосунки пари розвивалися поступово, і згодом вони одружилися. Хоча подружжя виглядало щасливим, однак, ексдружина розповідала інше.

Склярова розповідала в інтерв'ю, що колишній чоловік часто приходив до неї і скаржився, що відчуває себе самотнім. За словами жінки, він сідав у крісло і плакав. Це відбувалося в останні роки життя актора.

Власних дітей у чоловіка так і не з'явилось. Він помер від хвороби серця у 1999 році. Актору було 62 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про особисте життя Леоніда Черновецького, ексмера Києва. Він був одружений двічі.

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#Особисте життя #Олександр Дем'яненко