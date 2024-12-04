Скандальний Карлсон знову в Москві. З ким наступне інтерв’ю і що наговорив про війну (відео)

Інтерв’ю стане доступним найближчим часом

Американський журналіст і колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон, який брав інтерв’ю у Володимира Путіна, знову приїхав до Москви. Цього разу його мета – інтерв’ю з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це Карлсон повідомив у відеозверненні, записаному на одній із вулиць Москви. За його словами, інтерв’ю з Лавровим стане доступним "дуже скоро".

Журналіст заявив, що розмовляв із міністром, щоб показати "російський погляд" на повномасштабну війну, яку РФ веде з 2022 року в Україні.

Довідка: Сергій Лавров – голова російського Міністерства закордонних справ, яке регулярно займається пропагандою. При цьому він нерідко брехав про те, що нібито Україна обстрілює власні міста. Про злочини Росії він вважає за краще мовчати.

Інші заяви Такера Карлсона

За словами журналіста, американське посольство у Києві нібито заборонило йому брати інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського. Хоча раніше він анонсував розмову з ним.

Такер вважає, що США непомітно для більшості американців опинилися у стані неоголошеної війни з РФ;

Він додав, що "американські військові фактично прямо зараз вбивають росіян у Росії".

У той же час Карлсон розкритикував політику адміністрації чинного президента США Джо Байдена з приводу війни, сказавши, що вона "дедалі більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією", тим самим буквально повторюючи наративи Кремля.

Також він упевнений, що американці не знають, що відбувається у Росії через тотальну пропаганду ЗМІ у США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку року вийшло інтерв’ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним. Як на Заході оцінили цю розмову.